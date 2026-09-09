Podają się za pracowników banków i przekonują, że doszło do włamania na konto. Po kilkunastu minutach rozmowy wyłudzają dane osobowe i czyszczą z oszczędności nie tylko ufnych staruszków. Udają też policjantów i funkcjonariuszy rozmaitych służb, przekonując swoje ofiary, że ich bliska osoba ma poważne kłopoty (np. wypadek drogowy czy bójkę) i by „załatwić sprawę” pilnie potrzebuje pomocy – czyli pieniędzy.