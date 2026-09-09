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Miliardy z telefonicznych oszustw. Odkryli, kto stał za call centrami z Ukrainy

Dziesiątki tysięcy młodych Ukraińców szukały łatwych pieniędzy, oszukując przez telefon swoje ofiary, w tym również w Polsce. Operacja ukraińskich służb odsłania kulisy przestępczego procederu.

Publikacja: 09.09.2026 14:46

Zdjęcie z operacji „Kartagina” udostępnione przez NABU

Zdjęcie z operacji „Kartagina” udostępnione przez NABU

Foto: X / NABU

Rusłan Szoszyn

Podają się za pracowników banków i przekonują, że doszło do włamania na konto. Po kilkunastu minutach rozmowy wyłudzają dane osobowe i czyszczą z oszczędności nie tylko ufnych staruszków. Udają też policjantów i funkcjonariuszy rozmaitych służb, przekonując swoje ofiary, że ich bliska osoba ma poważne kłopoty (np. wypadek drogowy czy bójkę) i by „załatwić sprawę” pilnie potrzebuje pomocy – czyli pieniędzy.

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