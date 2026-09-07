Według cytowanych przez agencję źródeł rozmowy na Kremlu nie przyniosły przełomu, a Putin zamierza rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

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UE przygotowuje się na dalszą wojnę zimą

Podobna ocena sytuacji znalazła się w oświadczeniu wydanym w poniedziałek przez Komisję Europejską po rozmowie unijnego komisarza ds. gospodarki Valdisa Dombrovskisa z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Rozmowa dotyczyła potrzeb finansowych Kijowa w latach 2026-27 w obliczu „prognoz wskazujących, że rosyjski agresor będzie kontynuował prowadzenie wojny zimą”.

Rosja miała niskie oczekiwania wobec wizyty Witkoffa i Kushnera

Jeszcze przed wizytą Witkoffa i Kushnera Bloomberg informował, że strona rosyjska ma „skrajnie niskie” oczekiwania wobec ich przyjazdu.

Oceny te kontrastują z wypowiedziami Witkoffa i Kushnera, którzy przedstawiali rezultaty swoich spotkań w optymistycznym świetle, mówiąc o poczynionych postępach i przygotowaniach do kolejnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-USA.

Czytaj więcej Dyplomacja Nieoficjalnie: Trump będzie rozmawiał dziś z Putinem i Zełenskim Najpierw z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a potem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ma rozmawiać telefonicznie 7 września Donald Tru...

Donald Trump chciał przedstawić nowy plan pokojowy

Wysłannicy prezydenta nie zdradzili szczegółów negocjacji. Witkoff oznajmił w poniedziałek, że celem było „omówienie propozycji każdej strony z drugą stroną”. Prezydent USA Donald Trump przed wizytą sugerował, że urzędnicy mają zaproponować nowy plan pokojowy.