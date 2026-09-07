Projekt, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, został opublikowany w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ustala w 2027 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4950 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,30 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Zaproponowane kwoty są takie same, jak przedstawione w tym roku Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od zaproponowanych wcześniej RDS.

Radzie, która jest forum dialogu i współpracy trzech stron: pracowników,  pracodawców oraz rządu, nie udało się wypracować porozumienia w tej sprawie. Propozycja strony związkowej zakładała wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, że wzrost nie powinien przewyższyć tego, który zaproponował rząd.

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Jak rosła płaca minimalna

W ciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł (w 2015 r. było to 1750 zł).

Największy wzrost miał miejsce w 2023 i 2024 roku, kiedy kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Płaca minimalna w Europie

Płaca minimalna w Europie

Foto: PAP

I tak, od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie – w porównaniu z 2022 r. – był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4666 zł, a w 2026 r. została podwyższona o 140 zł do 4806 zł brutto. Na rękę jest to około 3605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

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