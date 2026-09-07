Meteoryt Agpalilik obecnie stoi przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze, a został odkryty w północno-zachodniej Grenlandii w 1963 r. przez duńskiego geologa Vagna F. Buchwalda.

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Trwają przygotowania do przekazania meteorytu na Grenlandię

Jak poinformowała ministra edukacji i kultury Grenlandii Nivi Olsen po spotkaniu ze swoją odpowiedniczką z Danii Christiną Egelund, „trwają prace prawne i administracyjne, aby proces przekazania doprowadzić do końca”.

Według grenlandzkiej gazety „Sermitsoq” na razie nie podjęto decyzji, gdzie meteoryt stanie na Grenlandii. Duńskie władze mają pokryć koszty transportu.

Dlaczego Agpalilik jest ważny dla Inuitów?

Ministra Olsen podkreśliła, że dla rdzennych mieszkańców Grenlandii - Inuitów, Agpalilik ma szczególne znaczenie kulturowe i historyczne. Tradycyjnie meteoryty pozwalały Grenlandczykom na wykonanie narzędzi z żelaza, a skała miała znaczenie również rytualne.

Meteoryty z Grenlandii trafiły także do USA

Jak podaje Duńska Encyklopedia Narodowa, Agpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły około 10 tys. lat temu w północno-zachodniej Grenlandii. Dziś znanych jest osiem większych części o łącznej wadze 58 ton, ale prawdopodobnie jest ich więcej. Największy - Ahnighito, ważący 31 ton, został przewieziony do Nowego Jorku przez polarnika Roberta Peary'ego w 1897 r.