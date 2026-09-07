Meteoryt Agpalilik
Meteoryt Agpalilik obecnie stoi przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze, a został odkryty w północno-zachodniej Grenlandii w 1963 r. przez duńskiego geologa Vagna F. Buchwalda.
Jak poinformowała ministra edukacji i kultury Grenlandii Nivi Olsen po spotkaniu ze swoją odpowiedniczką z Danii Christiną Egelund, „trwają prace prawne i administracyjne, aby proces przekazania doprowadzić do końca”.
Według grenlandzkiej gazety „Sermitsoq” na razie nie podjęto decyzji, gdzie meteoryt stanie na Grenlandii. Duńskie władze mają pokryć koszty transportu.
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Ministra Olsen podkreśliła, że dla rdzennych mieszkańców Grenlandii - Inuitów, Agpalilik ma szczególne znaczenie kulturowe i historyczne. Tradycyjnie meteoryty pozwalały Grenlandczykom na wykonanie narzędzi z żelaza, a skała miała znaczenie również rytualne.
Jak podaje Duńska Encyklopedia Narodowa, Agpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły około 10 tys. lat temu w północno-zachodniej Grenlandii. Dziś znanych jest osiem większych części o łącznej wadze 58 ton, ale prawdopodobnie jest ich więcej. Największy - Ahnighito, ważący 31 ton, został przewieziony do Nowego Jorku przez polarnika Roberta Peary'ego w 1897 r.
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