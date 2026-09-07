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PiS o krok od zwycięstwa walkowerem w Krakowie. Konfederacja może nie wystawić kandydata

Konfederacja może nie mieć kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa – wynika z najnowszych informacji. Bartoszowi Bocheńczakowi zabrakło ponad 100 podpisów. „Zawaliłem” – napisał w serwisie X. Termin składania podpisów minął 3 września.

Publikacja: 07.09.2026 20:50

Bartosz Bocheńczyk

Bartosz Bocheńczyk

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Michał Kolanko

Już od kilku tygodni na ulicach Krakowa można było dostrzec niewielkie billboardy Bartosza Bocheńczaka, kandydata wskazanego przez Konfederację na prezydenta Krakowa. Szef sztabu Sławomira Mentzena z 2025 r., uchodzący w partii za jednego z najsprawniejszych organizatorów i jednego z ojców sukcesu Mentzena w ubiegłym roku, reklamował się hasłem: „Odzyskajmy Kraków”. I prowadził niezwykle intensywną prekampanię wyborczą. 

Wszystkie te działania mogą się jednak okazać na wyrost, bo wiele wskazuje na to, że Bocheńczak zapewne w tych wyborach w ogóle nie wystartuje. 

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