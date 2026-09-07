- Przebudzenie to dwuznaczny tytuł naszego spotkania, bo nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę. Ale odnosi się do sytuacji mobilizacji, której powinno towarzyszyć podejmowanie się tych najważniejszych zadań - powiedział Jarosław Kaczyński podczas prezentacji nowego programu PiS. Już na samym wstępie konferencji PiS prowadzący przypomnieli, że Przemysław Czarnek jest kandydatem partii na premiera.

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- Te wybory to nie są zwykłe wybory. To co dzieje się od niemal trzech lat, zagraża Polsce. Polsce jako suwerennemu państwu. Będzie oceniane jako bardzo niedobry fragment dziejów – stwierdził. - Jesteśmy o krok, żeby osiągnąć poziom Europy zachodniej, ale nie wszystkim się to podoba. Walczymy o przyszłość Polski. Może być ona dobra, nawet bardzo, ale może być opisywana jako zmierzch nadziei, a może nawet koniec suwerennego państwa polskiego – dodał.

Stwierdził, że rząd Donalda Tuska nie dotrzymuje obietnic złożonych wobec własnego społeczeństwa. - Obietnic, które składały się na tę ogromną manipulację, jaką były wybory oraz i cała ta trwająca przez lata kampania przeciwko PiS – podkreślił prezes. - Ale jeśli chodzi o dotrzymywanie zobowiązań wobec zewnętrznych sojuszników, to oni są bardzo solennym partnerem. Tylko niestety nie Polaków – dodał.



Stwierdził, że PiS jest obecnie „jedyną demokratyczną formacją w Polsce". Zdaniem Kaczyńskiego świadczy o tym program, który PiS jest w stanie zrealizować, jeśli dojdzie do władzy. – Bo jeśli dochodzi do sytuacji, że jakaś partia ogłasza swój program, a wie dobrze, że go nie zrealizuje, to nie mamy do czynienia z procesem demokratycznym, a z manipulacją. I to się udało w 2023 r. - zaznaczył Kaczyński. - Dziś to się udać nie może. Ale musimy raz jeszcze pokazać, że jesteśmy partią programową. Musimy przedstawić bardzo realistyczny program – dodał.

Kaczyński opowiadał o politycznych planach PiS na najbliższe tygodnie, zapowiedział m.in. spotkanie z młodymi. - Jeżeli ktoś sądzi, że czegoś nam ubyło, to nie, niczego nam nie ubyło, będziemy mieli swój program w formie książki. Będziemy mieli też drugą książkę, troszkę mniejszą, ale o sprawie dla nas bardzo ważnej – o polskiej wsi – zapowiedział prezes PiS, a wcześniej skrytykował podejście PSL do rolnictwa.

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