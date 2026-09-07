Kilka tysięcy osób zgromadziło się w poniedziałek wieczorem przed Bramą Brandenburską w Berlinie na proteście przeciwko prawicowo-populistycznej Alternatywie dla Niemiec (AfD). Demonstrację zorganizowały organizacje pozarządowe dzień po zdecydowanym zwycięstwie tej partii w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu.
Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około 5 tys. osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na ok. 14 tys.
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Demonstranci nieśli m.in. transparenty z hasłami „Faszyzm nie jest alternatywą” oraz „Powstrzymać nazistów z AfD! Skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi”. Tłum skandował również: „Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi”.
Do manifestacji przeciwko AfD doszło w poniedziałek także w położonym pod Berlinem Poczdamie. Wzięło w niej udział kilkaset osób.
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W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów. Antyestablishmentowe ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Jeśli to się powiedzie, to AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na poziomie kraju związkowego.
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