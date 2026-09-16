O rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych, local contencie, technologiach podwójnego zastosowania, finansowaniu inwestycji oraz współpracy między branżami będą rozmawiać przedstawiciele przemysłu, wojska, administracji, finansów oraz świata nauki.

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Europa w rekordowym tempie zwiększa wydatki na bezpieczeństwo i obronność, jednak same budżety nie wystarczą do zbudowania odporności państw. Powodzenie strategicznych programów w coraz większym stopniu uzależnione jest od dostępu do technologii, mocy produkcyjnych, kompetencji przemysłowych, finansowania inwestycji oraz odporności łańcuchów dostaw. To właśnie z perspektywy gospodarczej i przemysłowej na wyzwania w obszarze bezpieczeństwa spojrzą uczestnicy konferencji.

Tegoroczna agenda konferencji obejmuje pięć głównych obszarów: nową industrializację Europy, local content i polonizację, moce produkcyjne i suwerenność technologiczną, gospodarkę dual-use oraz finansowanie rozwoju przemysłu obronnego.

Wśród tematów znajdą się m.in. rozwój krajowej bazy poddostawców, produkcja amunicji, elektronika, systemy bezzałogowe, zaawansowane technologie cyfrowe oraz wykorzystanie potencjału firm cywilnych. Istotnym wątkiem będzie także finansowanie inwestycji w fabryki, technologie, badania i rozwój oraz kadry.

Wydarzenie jest częścią cyklu poświęconego rozwojowi i pozycji polskiego przemysłu w świecie. W dniach 13–15 października odbędą się także Forum Nowego Przemysłu, Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING.

Rejestracja na konferencję dostępna jest przez stronę www.pdo.wnp.pl.

Materiał powstał we współpracy z PTWP