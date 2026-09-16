Polska energetyka wchodzi w decydującą fazę transformacji. Rosnąca skala inwestycji, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, presja na ceny energii oraz konkurencyjność przemysłu sprawiają, że pytanie o przyszłość sektora coraz częściej dotyczy nie tylko kierunku zmian, ale przede wszystkim tempa i sposobu ich realizacji. O tych wyzwaniach, inwestycjach i rozwiązaniach dla nowej energetyki będą rozmawiać uczestnicy Energy Days 2026, które 30 września i 1 października zgromadzi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przedstawicieli biznesu, administracji, energetyki i przemysłu.

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W centrum dyskusji znajdą się kwestie bezpieczeństwa i odporności systemu elektroenergetycznego, rozwoju sieci, elastyczności oraz magazynowania energii. Ważnym tematem będzie również przyszłość rynku energii – od mechanizmów cenowych i rynku hurtowego po rolę giełdy, agregatorów, aktywnych odbiorców i usług elastyczności. Program obejmuje także rozmowy o finansowaniu transformacji, kosztach kapitału i warunkach realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych.

Istotne miejsce zajmą źródła energii i technologie, które mają kształtować przyszły miks. Wśród tematów znajdą się m.in. rozwój OZE, lądowa energetyka wiatrowa, biogaz i biometan, nowe źródła ciepła, dekarbonizacja ciepłownictwa oraz technologie zwiększające elastyczność systemu. Osobne dyskusje poświęcone zostaną cyfryzacji, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.

Transformacja energetyczna to jednak nie tylko nowe moce i technologie. To również pytanie o rolę polskiego przemysłu, krajowe łańcuchy dostaw i kompetencje potrzebne do realizacji inwestycji. Dlatego jednym z ważnych wątków Energy Days będzie local content – zarówno jako element strategii państwa, jak i praktyczny warunek rozwoju krajowych firm uczestniczących w transformacji.

Do rozmowy o przyszłości sektora dołączą przedstawiciele największych firm i instytucji energetycznych oraz administracji publicznej. Wśród prelegentów są m.in. Magdalena Bezulska, prezes i dyrektor generalna Veolia term, Piotr Górnik, prezes i dyrektor zarządzający Fortum Power and Heat Polska, Grzegorz Lot, prezes TAURON Polska Energia, Dariusz Lubera, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii, oraz Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W debatach wezmą również udział Krzysztof Łokaj z Wärtsilä Energy, Maciej Kowalski z Ignitis, Paweł Orlof z Grupy Veolia w Polsce, Olga Sypuła z European Energy, Małgorzata Szambelańczyk z Eurowind Energy oraz Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Energy Days 2026 będzie więc przestrzenią rozmowy o tym, jak przeprowadzić transformację, która jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, stworzy warunki dla inwestycji i wzmocni konkurencyjność polskiej gospodarki.

Szczegółowe informacje na stronie www.energydays.pl.

Materiał powstał we współpracy z PTWP