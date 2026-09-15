Rynek nieruchomości jest dziś w punkcie, w którym zmiany gospodarcze, technologiczne, demograficzne i społeczne coraz mocniej wpływają na decyzje inwestycyjne. Rosnące znaczenie kosztów finansowania, dostępność kapitału, transformacja energetyczna, zmieniające się potrzeby użytkowników oraz rozwój nowych sektorów gospodarki sprawiają, że pytania o przyszłość nieruchomości mają dziś przede wszystkim wymiar biznesowy. Odpowiedzi na nie będą szukać uczestnicy Property Forum 2026, które 28–29 września odbędzie się w Sheraton Grand Warsaw.

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Property Forum od lat jest jednym z najważniejszych miejsc debaty o polskim rynku nieruchomości. W jednym miejscu spotykają się inwestorzy, deweloperzy, właściciele i zarządcy nieruchomości, najemcy, przedstawiciele sektora finansowego, biznesu oraz administracji publicznej. Tegoroczna, 16. edycja wydarzenia będzie okazją do rozmowy nie tylko o kondycji poszczególnych segmentów rynku, ale przede wszystkim o decyzjach, które mogą przesądzić o jego kierunkach rozwoju w kolejnych latach.

Rynek pod presją zmian

Agenda Property Forum 2026 została zbudowana wokół najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś uczestnicy rynku. Jednym z nich pozostaje pytanie o atrakcyjność Polski dla inwestorów i jej pozycję w konkurencji o kapitał. Jak przyciągać i zatrzymywać inwestycje? Skąd będzie płynął kapitał potrzebny do dalszego rozwoju? Jaką rolę mogą odegrać inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej i polski kapitał? To pytania, które będą powracać w dyskusjach podczas wydarzenia.

W centrum uwagi znajdą się również nieruchomości przemysłowe, magazynowe i logistyczne. Polska od lat jest ważnym miejscem na mapie europejskich operacji, ale zmieniające się modele łańcuchów dostaw, rozwój e-commerce i oczekiwanie coraz szybszej obsługi klienta stawiają przed sektorem nowe wymagania. Uczestnicy Property Forum będą rozmawiać m.in. o tym, jak rozwijać logistykę blisko klienta, jak zmienia się rola ostatniej mili oraz jak miasta mogą odpowiadać na rosnące potrzeby związane z magazynowaniem i dystrybucją.

Istotnym tematem będzie także przyszłość powierzchni biurowych. Rynek musi odpowiedzieć na pytanie, czy istniejące budynki modernizować, przebudowywać, a może zmieniać ich funkcje. Coraz większego znaczenia nabiera przy tym nie sama powierzchnia, lecz jej jakość, elastyczność i zdolność do odpowiadania na potrzeby użytkowników. Dyskusje obejmą m.in. przyszłość biur, oczekiwania najemców, adaptowalność nieruchomości oraz ich odporność na zmieniające się warunki rynkowe.

Zmienia się również rynek mieszkaniowy. Popyt, dostępność mieszkań, segment premium, rozwój PRS, akademików i senior living to kolejne obszary, które wymagają spojrzenia wykraczającego poza tradycyjne modele inwestowania. W programie Property Forum znalazło się także pytanie o demografię i zmieniającego się użytkownika, którego potrzeby będą coraz silniej wpływać na sposób projektowania i funkcjonowania nieruchomości.

Miasto, handel i nowe funkcje nieruchomości

Jednym z wątków tegorocznego programu będzie relacja między rozwojem nieruchomości a rozwojem miast. W centrum dyskusji znajdzie się m.in. konflikt pomiędzy funkcją mieszkaniową a inwestycyjną gruntów, a także potencjał istniejącej zabudowy. Idea „nieruchomości z recyklingu” oznacza bowiem nie tylko modernizację budynków, ale również poszukiwanie dla nich nowych funkcji i wpisywanie ich w zmieniającą się strukturę miasta.

Rynek handlowy również stoi przed koniecznością redefinicji. Parki handlowe wciąż są ważnym segmentem rynku, jednak pojawia się pytanie o granice dalszego rozwoju tego formatu. Jednocześnie klient podejmuje decyzje szybciej niż kiedykolwiek, a jego zachowania coraz trudniej opisać za pomocą tradycyjnych modeli. Dlatego w agendzie znalazła się również rozmowa o handlu, który musi reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów.

Obszarem dyskusji będą technologie i infrastruktura nowej gospodarki. Rozwój data centers, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz dążenie do większej niezależności operacyjnej zmieniają sposób myślenia o inwestycjach. Nieruchomość coraz częściej musi być rozpatrywana nie tylko jako składnik aktywów, lecz jako element szerszej infrastruktury biznesowej.

Liderzy rynku wśród prelegentów

O kierunkach zmian podczas Property Forum 2026 będą rozmawiać przedstawiciele najważniejszych firm i instytucji działających na rynku nieruchomości. W gronie prelegentów znaleźli się:

Cezary Błaszczyk, Managing Director w HB Reavis Investments Poland; Adam Czerniak, prof. SGH, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości; Marek Dobrzycki, partner w Panattoni Poland; Maciej Dyjas, współwłaściciel i partner zarządzający Griffin Capital Partners; Mikołaj Konopka, prezes zarządu Dom Development; Joanna Mroczek, szefowa zespołu doradztwa strategicznego i członkini zarządu CBRE; Magdalena Nazarewicz, Business Development Director Europe w MR.DIY; Marek Noetzel, prezes NEPI Rockcastle; Monika Pyszkowska, Managing Director / Director Center Management na Czechy, Węgry i Polskę w ECE Projektmanagement; Marek Roefler, prezes zarządu Dantex Holding; Marc Safari, Chief Operating Officer w NASA Capital; Philipp Schomberg, współzałożyciel i partner wykonawczy KINGSTONE Investment; Management oraz prezes zarządu KINGSTONE Real Estate Poland; Marta Sękulska-Wrońska, architektka, partnerka i CEO WXCA; Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP; Dawid Wrona, prezes zarządu Archicom; Jacek Zengteler, prezes zarządu Yareal Polska.

Prime Property Prize

Integralną częścią Property Forum jest Prime Property Prize, jedno z najważniejszych wyróżnień na polskim rynku nieruchomości. Nagrody przyznawane są firmom, inwestycjom, projektom, miastom i liderom, którzy w istotny sposób wpływają na rozwój sektora i wyznaczają nowe kierunki jego rozwoju.

Tegorocznych laureatów poznamy 28 września podczas Gali Prime Property Prize, która odbędzie się w Concept 13 w Vitkacu w Warszawie. Gala będzie nie tylko finałem tegorocznej edycji nagród, ale również ważnym spotkaniem środowiska nieruchomości, które po pierwszym dniu debat będzie miało okazję spojrzeć na rynek z perspektywy najlepszych realizacji, najbardziej znaczących inwestycji i osób, które odgrywają na nim szczególną rolę.

Szczegóły wydarzenia, agenda oraz panel rejestracyjny dostępne są na stronie www.propertyforum.pl

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Materiał powstał we współpracy z PTWP