Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie planuje ataku na państwa europejskie, jednak ostrzegł, że ewentualna bezpośrednia wojna Rosji z Europą byłaby – według niego – „bardzo krótka”. Jego słowa padły dzień po podobnej wypowiedzi Nikołaja Patruszewa, który zagroził Polsce utratą państwowości w przypadku przystąpienia do wojny z Rosją.

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– Jeśli Europa, która codziennie mówi o przygotowaniach do wojny z Rosją, zaatakuje Federację Rosyjską, będzie to zupełnie inna wojna i będzie bardzo krótka – powiedział Ławrow podczas wystąpienia w Jekaterynburgu. Wyraził nadzieję, że ostrzeżenie to zostanie usłyszane w europejskich stolicach.

Moskwa deklaruje, że nie ma w planach ataku

Rosyjski minister ponownie zapewnił, że Moskwa nie ma planów rozpoczęcia wojny przeciwko Europie. Jednocześnie powiedział, że Moskwa byłaby gotowa odpowiedzieć na ewentualną agresję.

Ławrow przekonywał również, że jeżeli państwa Unii Europejskiej będą chciały w przyszłości wznowić „poważny dialog” z Rosją, Moskwa wysłucha ich propozycji, a następnie zdecyduje, czy chce je zaakceptować. Zastrzegł jednak, że w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa, Rosja nie zamierza zawierać z Europejczykami porozumień.

Wcześniej podobne stanowisko przedstawiał Władimir Putin, który deklarował brak zamiaru atakowania państw europejskich, jednocześnie wskazując na możliwość konfliktu w przypadku wysłania przez nie wojsk do Ukrainy.

Rosja podtrzymuje narrację o zagrożeniu konfliktem z NATO

W ostatnich miesiącach w państwach europejskich pojawiały się ostrzeżenia dotyczące możliwości rosyjskiej agresji wobec wschodniej flanki NATO, w tym państw bałtyckich. Rosyjscy przedstawiciele przedstawiają jednak sytuację odwrotnie, wskazując na możliwość konfrontacji Rosji z państwami NATO.

Ławrow wcześniej mówił m.in. o ryzyku bezpośredniego konfliktu Rosji z Niemcami. Ostrzegał również, że ewentualne starcie Rosji z NATO mogłoby doprowadzić do eskalacji, włącznie z użyciem broni jądrowej.