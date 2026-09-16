Rosjanie mieli pomóc Iranowi w precyzyjnym ataku na bazę z siłami USA w Arabii Saudyjskiej
Dotychczas Rosja zaprzeczała, jakoby udzielała wsparcia Iranowi, dzięki któremu ten mógł skuteczniej razić amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie. Jednak z materiału CNN wynika, że tuż przed atakiem Iranu na bazę USA w Arabii Saudyjskiej, do którego doszło 27 marca, Rosja przeprowadziła rozpoznanie satelitarne zaatakowanego później obiektu. W tamtym ataku, przy użyciu dronów i rakiet, w bazie lotniczej księcia Sułtana rannych zostało co najmniej 15 amerykańskich żołnierzy, w tym pięciu ciężko.
CNN podało, że dwa dni przed atakiem nad bazą przeleciało 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich. Atak Iranu, który nastąpił 27 marca, był jednym z najbardziej precyzyjnych irańskich ataków wymierzonych w aktywa USA na Bliskim Wschodzie.
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Według CNN, wbrew zaprzeczeniom Kremla, utrzymująca bliskie relacje z Iranem Rosja przekazywała sojusznikowi informacje na temat rozmieszczenia aktywów USA i obiektów amerykańskich na Bliskim Wschodzie, a także informacje na temat tego, co dzieje się wewnątrz baz w tym regionie, w których stacjonują amerykańscy żołnierze.
To dzięki rosyjskiemu rozpoznaniu satelitarnemu w ataku z 27 marca Amerykanie mieli stracić wart setki milionów dolarów samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Do zniszczenia samolotu doszło pomimo tego, że Amerykanie zmienili miejsce, w którym znajdował się w bazie, po wybuchu wojny – wynika z informacji CNN.
Niektóre z 14 rosyjskich satelitów, które dwa dni przed atakiem znalazły się nad zaatakowaną później bazą, miały mieć możliwość wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości przedstawiających obiekty w bazie. Inne mogły przechwytywać komunikację bazy i rozpoznawać znajdujące się w niej zestawy przeciwlotnicze.
CNN twierdzi, że USA uważają, iż sytuacja z końca marca nie była jednostkowa, a Rosjanie regularnie przekazywali Iranowi tego typu informacje w czasie trwającego od 28 lutego konfliktu zbrojnego. Dane takie miały m.in. pomóc Iranowi w ataku na obiekt związany z CIA znajdujący się w Rijadzie.
W wojnie USA i Izraela z Iranem teoretycznie od 7 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni. Mimo to między USA a Iranem regularnie dochodzi do wymian ciosów, co jest związane m.in. z brakiem porozumienia co do tego, w jaki sposób odbywać się ma żegluga przez strategiczną cieśninę Ormuz, odgrywającą kluczową rolę w eksporcie ropy wydobywanej na Bliskim Wschodzie.
Irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie mają niemal wyłącznie postać uderzeń powietrznych z użyciem dronów i rakiet balistycznych. Rozpoznanie satelitarne ułatwia przeprowadzanie precyzyjnych uderzeń tego typu.
Po 2022 roku Rosja zacieśniła współpracę z Iranem. Teheran zaczął dostarczać Moskwie m.in. drony-kamikadze Shahed, wykorzystywane do ataków na Ukrainę, choć Iran oficjalnie temu zaprzeczał.
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