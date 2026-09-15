Nikołaj Patruszew, doradca Putina i były sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, zagroził Polsce w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika „Argumenty i Fakty”.

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– Jeśli Polska przystąpi do działań wojennych przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzysta cały arsenał dostępnych sił i środków, a Warszawa przestanie istnieć w ciągu dwóch lub trzech dni – powiedział Patruszew.

Rosja dysponuje jednym z największych na świecie arsenałów nuklearnych. W przytoczonej wypowiedzi Patruszew nie odniósł się jednak bezpośrednio do użycia broni jądrowej.

To odpowiedź na słowa Radosława Sikorskiego

Wypowiedź Patruszewa była reakcją na słowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podczas dorocznej konferencji Yalta European Strategy w Kijowie 12–13 września ocenił, że NATO byłoby w stanie szybko pokonać Rosję w przypadku rosyjskiego ataku na Sojusz.

– Jeśli Rosja zaatakuje nas, a my zdejmiemy rękawiczki, sądzę, że pokonalibyśmy Rosję dość szybko – powiedział Sikorski.

Szef dyplomacji wskazywał przy tym na przewagę NATO w powietrzu. Ocenił, że europejscy członkowie Sojuszu dysponują około 2,5 tys. samolotów wojskowych, co – w jego ocenie – daje im zdecydowaną przewagę nad Rosją.

Patruszew: Sikorski ocenia Rosję „amatorsko”

Patruszew zarzucił Sikorskiemu „amatorską” ocenę rosyjskich zdolności wojskowych. Twierdził również, że rosyjskie siły zbrojne nie wykorzystują pełni swoich możliwości w wojnie przeciwko Ukrainie, którą Kreml nadal określa mianem „specjalnej operacji wojskowej”.

Rosyjskiej armii nie udało się jednak podbić Ukrainy mimo ponad czterech lat pełnoskalowej wojny oraz poniesionych strat w ludziach i sprzęcie.