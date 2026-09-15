Nikołaj Patruszew, doradca Putina i były sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, zagroził Polsce w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika „Argumenty i Fakty”. 

– Jeśli Polska przystąpi do działań wojennych przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzysta cały arsenał dostępnych sił i środków, a Warszawa przestanie istnieć w ciągu dwóch lub trzech dni – powiedział Patruszew.

Rosja dysponuje jednym z największych na świecie arsenałów nuklearnych. W przytoczonej wypowiedzi Patruszew nie odniósł się jednak bezpośrednio do użycia broni jądrowej.

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To odpowiedź na słowa Radosława Sikorskiego

Wypowiedź Patruszewa była reakcją na słowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który podczas dorocznej konferencji Yalta European Strategy w Kijowie 12–13 września ocenił, że NATO byłoby w stanie szybko pokonać Rosję w przypadku rosyjskiego ataku na Sojusz.

– Jeśli Rosja zaatakuje nas, a my zdejmiemy rękawiczki, sądzę, że pokonalibyśmy Rosję dość szybko – powiedział Sikorski.

Szef dyplomacji wskazywał przy tym na przewagę NATO w powietrzu. Ocenił, że europejscy członkowie Sojuszu dysponują około 2,5 tys. samolotów wojskowych, co – w jego ocenie – daje im zdecydowaną przewagę nad Rosją.

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Patruszew: Sikorski ocenia Rosję „amatorsko”

Patruszew zarzucił Sikorskiemu „amatorską” ocenę rosyjskich zdolności wojskowych. Twierdził również, że rosyjskie siły zbrojne nie wykorzystują pełni swoich możliwości w wojnie przeciwko Ukrainie, którą Kreml nadal określa mianem „specjalnej operacji wojskowej”.

Rosyjskiej armii nie udało się jednak podbić Ukrainy mimo ponad czterech lat pełnoskalowej wojny oraz poniesionych strat w ludziach i sprzęcie.