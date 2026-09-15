Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nutrients”, przeprowadzili naukowcy z Flinders University w Australii.

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Naukowcy zbadali wpływ picia kawy i herbaty na gęstość kości

Badacze postanowili sprawdzić, czy regularne spożywanie kawy i herbaty wiąże się ze zmianami gęstości mineralnej kości (BMD), ważnego wskaźnika stosowanego do oceny ryzyka osteoporozy.

Swoim badaniem objęli niemal 10 tys. kobiet w wieku 65 lat i starszych na przestrzeni 10 lat. Wykorzystali dane z badania Study of Osteoporotic Fractures (Badanie Złamań Osteoporotycznych). Wielokrotnie oceniali nawyki żywieniowe uczestników oraz mierzyli BMD w biodrze i szyjce kości udowej – dwóch obszarach ściśle powiązanych z ryzykiem złamania. Naukowcy wykorzystali również zaawansowane metody obrazowania do monitorowania zmian gęstości kości.

Ponadto w ciągu całego 10-letniego okresu obserwacji kobiety regularnie informowały o ilości wypijanej kawy i herbaty.

Herbata może lepiej niż kawa wpływać na zdrowie kości

Wyniki badania pokazały, że kobiety pijące herbatę miały nieco wyższą całkowitą gęstość mineralną kości biodrowej niż te, które nie piły herbaty. Chociaż różnica ta była niewielka, to – jak podkreślają naukowcy – istotna statystycznie i nadal może mieć znaczenie w przypadku dużych populacji.

– Nawet niewielkie zmiany w gęstości kości mogą przełożyć się na mniejszą liczbę złamań w dużych grupach – przyznał Enwu Liu z College of Medicine and Public Health, jeden z autorów badań cytowany przez serwis ScienceDaily.

Bardziej złożoną zależność zaobserwowano w przypadku kawy. Picie umiarkowanych ilości tego napoju, czyli około dwóch do trzech filiżanek dziennie, nie wiązało się z negatywnym wpływem na zdrowie kości. Jednak kobiety pijące ponad pięć filiżanek kawy dziennie miały niższe BMD. To z kolei sugeruje, że bardzo wysokie spożycie kawy może mieć negatywny wpływ.

Zależność ta wydawała się również różnić w zależności od innych czynników zdrowotnych i stylu życia. Kobiety, które w ciągu całego życia spożywały większe ilości alkoholu, doświadczały silniejszych negatywnych skutków picia kawy. Z kolei korzyści płynące z picia herbaty były bardziej widoczne u kobiet z otyłością.

W ten sposób związki zawarte w kawie i herbacie mogą wpływać na zdrowie kości

Zdaniem Ryana Liu, współautora badania, związki zwane katechinami, występujące w dużych ilościach w herbacie, mogą wspomagać tworzenie kości i spowalniać ich rozpad.

– Badania laboratoryjne wykazały natomiast, że kofeina zawarta w kawie wpływa na wchłanianie wapnia i metabolizm kości, choć efekty te są niewielkie i można je zniwelować, dodając mleko – powiedział Liu.

Enwu Liu dodał, że uzyskane wyniki wskazują na to, że regularne picie herbaty może być prostym sposobem na wsparcie zdrowia kości w późniejszym życiu. Z kolei bardzo duże spożycie kawy może nie być najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla kobiet pijących alkohol.

– Chociaż wapń i witamina D pozostają podstawowymi składnikami zapewniającymi zdrowie kości, to zawartość twojej filiżanki również może mieć znaczenie. Dla starszych kobiet codzienne picie filiżanki herbaty może być czymś więcej niż tylko relaksującym rytuałem – może to być mały krok w kierunku wzmocnienia kości – podsumował Liu.