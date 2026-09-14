Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od 1 lipca 2026 r. są to następujące preparaty w ampułko-strzykawkach: Vaxigrip, Influvac i Efluelda.

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Szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, lecz zalecanym. Lekarze podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda ochrony przed grypą. Bezpłatnie szczepionki są dostępne dla dzieci po ukończeniu szóstego miesiąca życia do 18 lat, dla osób w wieku od 65 lat i dla kobiet w ciąży i połogu. Z 50-procentową refundacją szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli w wieku 18-64 lata.

Szczepionki Vaxigrip i Influvac są przeznaczone dla osób od ukończenia szóstego miesiąca życia i są dostępne również w wykazach bezpłatnych leków dla osób w wieku 18-65 plus oraz w programie Ciąża Plus. Szczepionka Efluelda jest przeznaczona dla osób od 60. roku życia i nie została ujęta w wykazach bezpłatnych leków.

Szczepionki przeciwko grypie z refundacją

Do 30 czerwca 2026 r. refundacją objęte były szczepionki przeciw grypie czterowalentne, a od 1 lipca 2026 r. zostały one zastąpione refundowanymi szczepionkami trójwalentnymi, przy zachowaniu podobnych wskazań oraz zasad dostępności. Zmiana ta wynika z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących składu szczepionek na sezon szczepień przeciw grypie.

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wszystkie wymienione szczepionki są obecnie dostępne w hurtowniach farmaceutycznych.

Grypa to ostra choroba wirusowa dróg oddechowych, której przebieg zależy od patogenu oraz odporności i stanu zdrowia chorego. Wirus stale mutuje, dlatego można chorować na nią wielokrotnie. Zakażenie następuje drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni (np. skażone dłonie), a choroba stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia – szczególnie w grupach ryzyka, takich jak dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore czy pracownicy ochrony zdrowia. W sezonie 2024/2025 w Polsce zachorowało ponad 2 miliony osób.

Jak podano podczas konferencji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych „Gotowi na sezon” pod koniec sierpnia, w minionym sezonie 2025/2026 przeciw grypie zaszczepiło się 2,3 mln Polaków (o ponad 0,5 mln więcej niż rok wcześniej). Eksperci zwracają jednak uwagę, że jest to kilkakrotnie niższy wynik niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Z raportu OECD opublikowanego w 2025 r. wynika, że w Danii i Wielkiej Brytanii przeciwko grypie szczepi się 78 proc. seniorów, w Irlandii – 76 proc., a w Portugalii – 72 proc. Wyprzedzają nas Czechy (25 proc.), Rumunia (23 proc.), Węgry (20 proc.) i Słowenia (18 proc.).

Seniorzy unikną powikłań po zaszczepieniu przeciwko grypie

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w każdym sezonie przeciwko grypie powinno zostać zaszczepionych co najmniej 75 proc. osób po 65. roku życia. Wtedy jest największa gwarancja, że seniorzy dzięki szczepieniom unikną ciężkiego przebiegu tej choroby oraz przedwczesnego zgonu.

„W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa od października do maja, a szczyt zachorowań od stycznia do marca, aczkolwiek w poszczególnych sezonach ten czas może się nieznacznie różnić. Optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności na grypę” – przypomniał resort.

MZ podało też, że w sezonie 2026/2027 zapewni dostęp do bezpłatnych, zalecanych szczepień przeciw COVID-19. Resort przypomniał przy tym, że przyjęcie obu preparatów – przeciwko grypie i COVID-19 – podczas jednej wizyty jest w pełni bezpieczne.