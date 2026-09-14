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Tomasz Terlikowski: Oburzenie to za mało. Polska musi być gotowa na najgorsze

Okienko geopolitycznych szans, które było przez jakiś czas dla Polski otwarte, zdaje się z trzaskiem zamykać. Polskie elity zaś zamiast się na to oburzać, albo wzajemnie oskarżać, powinny przygotować sensowne strategie trwania i rozwoju w mniej korzystnym okresie.

Publikacja: 14.09.2026 10:06

Protest przeciwko wiecowi wyborczemu Alternatywy dla Niemiec (AfD), zorganizowanemu przed wyborami l

Protest przeciwko wiecowi wyborczemu Alternatywy dla Niemiec (AfD), zorganizowanemu przed wyborami lokalnymi w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf.

Foto: REUTERS/Christian Mang

Tomasz Terlikowski

Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie, a także widoczna niezdolność bardziej tradycyjnych partii niemieckich do realnej , a nie werbalnej odpowiedzi na to wyzwanie – jasno wskazuje, że położenie geopolityczne Polski się pogarsza. Rosja, co także widać, nie zamierza odpuszczać, i nawet jeśli nie odniosła zdecydowanego zwycięstwa w Ukrainie, to niektóre ze swoich celów politycznych – także dzięki polityce amerykańskiej i znużeniu części europejskich elit pomaganiem – zaczyna osiągać. Potencjalne sukcesy skrajnej, populistycznej prawicy we Francji czy Niemczech mogą tylko ten proces osiągania celów wzmocnić.

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