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Protest przeciwko wiecowi wyborczemu Alternatywy dla Niemiec (AfD), zorganizowanemu przed wyborami lokalnymi w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf.
Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie, a także widoczna niezdolność bardziej tradycyjnych partii niemieckich do realnej , a nie werbalnej odpowiedzi na to wyzwanie – jasno wskazuje, że położenie geopolityczne Polski się pogarsza. Rosja, co także widać, nie zamierza odpuszczać, i nawet jeśli nie odniosła zdecydowanego zwycięstwa w Ukrainie, to niektóre ze swoich celów politycznych – także dzięki polityce amerykańskiej i znużeniu części europejskich elit pomaganiem – zaczyna osiągać. Potencjalne sukcesy skrajnej, populistycznej prawicy we Francji czy Niemczech mogą tylko ten proces osiągania celów wzmocnić.
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