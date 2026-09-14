Zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie, a także widoczna niezdolność bardziej tradycyjnych partii niemieckich do realnej , a nie werbalnej odpowiedzi na to wyzwanie – jasno wskazuje, że położenie geopolityczne Polski się pogarsza. Rosja, co także widać, nie zamierza odpuszczać, i nawet jeśli nie odniosła zdecydowanego zwycięstwa w Ukrainie, to niektóre ze swoich celów politycznych – także dzięki polityce amerykańskiej i znużeniu części europejskich elit pomaganiem – zaczyna osiągać. Potencjalne sukcesy skrajnej, populistycznej prawicy we Francji czy Niemczech mogą tylko ten proces osiągania celów wzmocnić.