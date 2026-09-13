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„Dragomino”: Na tropie młodych smoków

Kurze jaja nie są już w modzie. Teraz liczą się tylko te smocze!

Publikacja: 13.09.2026 18:07

„Dragomino”

„Dragomino”

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Kimś trzeba w życiu być. Można zostać nefrologiem, speleologiem lub nawet dendrochronologiem, lecz lepszym rozwiązaniem wydaje się wybranie zawodu smoczego jeźdźca. Co prawda nie ma on „loga” w nazwie, ale posiada tę zaletę, że jest łatwy do opanowania. Pomaga w tym planszówka „Dragomino”, która pozwala na poszukiwanie smoków na tajemniczej wyspie.

Komu spodoba się gra „Dragomino”? 

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