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„Dragomino”
Kimś trzeba w życiu być. Można zostać nefrologiem, speleologiem lub nawet dendrochronologiem, lecz lepszym rozwiązaniem wydaje się wybranie zawodu smoczego jeźdźca. Co prawda nie ma on „loga” w nazwie, ale posiada tę zaletę, że jest łatwy do opanowania. Pomaga w tym planszówka „Dragomino”, która pozwala na poszukiwanie smoków na tajemniczej wyspie.
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