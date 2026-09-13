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Rodzina Piotra Czuryłły w 2017 r. (od lewej: Piotr, córka Natasza, syn Piotr, żona Klaudia) w garażu ze sprzętem przygotowanym na potrzeby ewentualnej ewakuacji. Każdy członek rodziny miał własny plecak, dobrany wagą do swoich sił
Październik 2017. Garaż w lesie kilkanaście kilometrów od Olsztyna. Na czarnej macie ułożone w równych rzędach jak w sklepie z narzędziami: piła, liny w czterech kolorach, apteczka, folia, konserwy, racje żywnościowe, latarka na korbkę. Na końcu, w prawym rogu, zielona metalowa puszka. Karty do gry. Na wypadek, gdyby czas się dłużył – tłumaczy mi gospodarz.
Nad matą stoi rodzina. Ojciec z karabinem, 11-letnia córka z długim łukiem i różowym słonikiem przypiętym do suwaka kurtki, czterolatek z pluszakiem na moro stołeczku pośrodku ekwipunku, matka z bronią maszynową. Za nimi baner z orłem i napisem „Polish Preppers Network”, a obok pralka, worek ziemniaków, karton pieluch i dynie na klocach drewna. W oknie garażu wisi firanka.
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