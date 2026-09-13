Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał w niedzielę na X, że tego dnia doszło do „barbarzyńskich ataków Rosji” w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. Terror Władimira Putina puka do drzwi UE i NATO – dodał.

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„Barbarzyńskie rosyjskie ataki w pobliżu przejścia granicznego między Ukrainą a Polską w Jagodzinie to nie tylko kolejna odsłona agresji wymierzonej w nasze granice państwowe. To terror (przywódcy Rosji Władimira) Putina, który puka bezpośrednio do drzwi UE i NATO” – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

„Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram” – dodał.

Apel Ukrainy o embargo i sankcje wobec Rosji

Sybiha zaapelował do sojuszników o natychmiastową reakcję w postaci sankcji wymierzonych w „agresywny reżim Putina”. „Sprawcie, by Moskwa odczuła konsekwencje swojego terroru. Potrzebne są nie niepołowiczne rozwiązania, lecz bezkompromisowe i zdecydowane kroki. Całkowite embargo handlowe. Całkowity zakaz wjazdu. Kompleksowe sankcje wobec rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego” – zaznaczył.

„Putin musi zrozumieć, że na jego barbarzyństwo odpowiecie stanowczymi działaniami, które podniosą koszty prowadzenia wojny do poziomu, który będzie dla niego nie do zaakceptowania. To jedyny sposób, by go powstrzymać” – podkreślił Sybiha.

Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę

Wojsko rosyjskie utrzymuje intensywne ataki na Ukrainę w rozpętanej przez Kreml wojnie. Jak przekazały ukraińskie Siły Powietrzne, w nocy z soboty na niedzielę siły rosyjskie użyły w ostrzałach ponad 450 dronów, w tym odrzutowych, oraz czterech dronów-rakiet Banderol. Zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, sąsiadującej z Polską.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dariusz Sienicki poinformował PAP, że w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w nocy wstrzymano odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Hrebennem.

Rzecznik podkreślił, że służby w tym czasie nie odnotowały szczególnych zdarzeń na terenie przejść granicznych. – Mieliśmy jedynie informację od strony ukraińskiej, że w odległości ok. 800 metrów od przejścia w Jagodzinie dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona – powiedział mjr Sienicki.

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Reakcja polskiego wojska. Wysłano alerty RCB

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało wcześniej w niedzielę o operowaniu lotnictwa wojskowego i innych działaniach prewencyjnych podjętych w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali nad ranem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Po około pięciu godzinach, około godz. 9, alert odwołano.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP przed godz. 10 podało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.