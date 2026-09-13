Biuro ds. Poszukiwań i Ratownictwa w Banjarmasin, stolicy prowincji Kalimantan Południowy, przekazało, że otrzymało zgłoszenie o awarii łączności na statku Virgo Transport 8. Jednostka wypłynęła z portu w sobotę i zmierzała z Surabai, drugiego co do wielkości miasta Indonezji, położonego w prowincji Jawa Wschodnia, do Banjarmasin.

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Według wstępnych informacji, ostatnia znana pozycja statku znajdowała się na Morzu Jawajskim, w odległości około 148 kilometrów od przystani w Banjarmasin. Utratę łączności ze statkiem potwierdził Arianto Ardi, szef operacyjny służb ratunkowych w Banjarmasin, który poinformował, że w rejon zdarzenia wysłano ekipy ratunkowe. Władze podały, że operator statku zgłosił incydent po otrzymaniu informacji, iż jednostka napotkała trudne warunki pogodowe.

Utracono łączność z promem pasażerskim. Ratownicy szukają 140 osób

Cytowany przez agencję Reutera szef Biura ds. Poszukiwań i Ratownictwa w Banjarmasin, I Putu Sudayana, poinformował w nagraniu wideo, że uratowano 103 osoby, które wzięły na pokład załogi różnych jednostek. Część ewakuowanych ma zostać przetransportowana do portu na Jawie Wschodniej.

Indonezyjscy ratownicy prowadzą poszukiwania pozostałych 140 osób, które znajdowały się na statku. Do działań zaangażowano jednostki nawodne i śmigłowiec. I Putu Sudayana nie ujawnił, co stało się z promem, z którym stracono łączność.

Indonezyjskie służby szukają pasażerów promu Foto: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

Reuters zaznacza, że Indonezja to archipelag składający się z 17 tysięcy wysp, a kraj w znacznym stopniu opiera się na promach jako na głównym środku transportu, ponieważ połączenia morskie są tańsze i bardziej dostępne od lotniczych. Normy bezpieczeństwa nie zawsze są w Indonezji rygorystycznie przestrzegane, co skutkuje stosunkowo wysokim odsetkiem wypadków.