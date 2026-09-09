Kilka osób odniosło obrażenia w środę na skutek eksplozji w elektrowni wodnej w wiosce Piotta w kantonie Ticino na południu Szwajcarii – poinformował portal internetowy bluewin.ch. Według szwajcarskiego nadawcy RSI pod gruzami uwięzionych jest kilka osób.

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Eksplozja w elektrowni wodnej w Szwajcarii

Do eksplozji doszło wkrótce po godz. 10. Na razie nie wiadomo, co było jej przyczyną. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Na miejsce skierowano wozy strażackie i karetki pogotowia, policja odgrodziła miejsce zdarzenia.

Rzecznik policji kantonalnej, cytowany przez portal dziennika „Blick”, przekazał, że wskutek eksplozji zniszczona została część elektrowni.

Jak podkreśliła gazeta, na razie nie jest jasne, czy chodzi o starą część kompleksu hydroelektrowni z 1917 r., czy też o część będącą w budowie, która ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku.