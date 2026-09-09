Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w sierpniu właściciele mieszkań i pośrednicy wprowadzili na rynek 61,5 tys. nowych, unikatowych ofert najmu mieszkań, o 12 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie z rynku zniknęło ok. 55,5 tys. ofert, niemal o 7 proc. mniej niż w lipcu.

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Z najmu na doby do oferty najmu długoterminowego

– W efekcie liczba unikatowych ofert zwiększyła się z ok. 79,5 tys. do 85,5 tys. To oznacza, że w ciągu miesiąca oferta niemal odrobiła spadek z lipca i zbliżyła się do tegorocznego maksimum z maja, kiedy najemcy mieli do wyboru ok. 86 tys. mieszkań – podaje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Foto: mat.prasowe

W sierpniu liczba mieszkań na wynajem zwiększyła się w sześciu z siedmiu analizowanych miast. Największy wzrost odnotowano w Gdańsku, gdzie oferta zwiększyła się z 3,4 tys. do 4,2 tys. lokali, czyli aż o 24 proc.

– Tak duży wzrost podaży w Gdańsku może być częściowo związany z sezonowością rynku. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego część mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo mogła wrócić na rynek najmu długoterminowego – wyjaśnia Marek Wielgo.

W Warszawie liczba ofert mieszkań wzrosła z 14,2 tys. do 15,3 tys. (o 8 proc.), w Łodzi z 2,9 tys. do 3,1 tys. (7 proc.), w Poznaniu z 3,3 tys. do 3,5 tys. (6 proc.), we Wrocławiu z 5,9 tys. do 6,1 tys. (3 proc.), a w Krakowie z 7,9 tys. do 8 tys. (1 proc.). Jedynie w Katowicach oferta skurczyła się z 2,4 tys. do 2,3 tys. lokali (o 4 proc.).

– Warto przy tym spojrzeć na sytuację z perspektywy całego roku – mówi Wielgo. – W porównaniu z sierpniem 2025 r. liczba mieszkań na wynajem jest większa w większości największych miast. Największy wzrost odnotowano w Krakowie, gdzie oferta zwiększyła się aż o 29 proc. W Gdańsku wzrosła o 17 proc., a we Wrocławiu o 15 proc. W Warszawie jest większa o 5 proc., a w Poznaniu o 3 proc. Na ubiegłorocznym poziomie utrzymała się liczba ofert w Łodzi i Katowicach.

– W większości największych miast oferta mieszkań na wynajem jest dziś większa niż rok temu. To istotna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, gdy pod koniec wakacji znalezienie atrakcyjnego lokalu było znacznie trudniejsze. Dziś najemcy mają zdecydowanie większy komfort wyboru – podkreśla Marek Wielgo.

Duża oferta studzi czynsze

Jak mówi analityk GetHome.pl, duża oferta mieszkań na wynajem ogranicza możliwość podnoszenia czynszów przez właścicieli. Mediana miesięcznego czynszu, czyli stawka znajdująca się dokładnie pośrodku wszystkich ofert, w sierpniu była stabilna lub nieznacznie się zmieniła.

Foto: mat.prasowe

W Warszawie spadła z 4,4 tys. do 4,3 tys. zł, w Łodzi z 2,2 tys. do 2,1 tys. zł, a w Katowicach – poniżej 2 tys. zł. We Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu się nie zmieniła. Niewielki wzrost odnotowano jedynie w Krakowie, gdzie mediana zwiększyła się z 3 tys. do 3,1 tys. zł.

– W ujęciu rocznym czynsze również nie wykazują tendencji wzrostowej, co potwierdza, że duża podaż mieszkań ogranicza presję na wzrost stawek najmu – podkreśla Marek Wielgo.

W Gdańsku mediana jest niższa o 9 proc. niż przed rokiem, w Łodzi niemal o 6 proc., a w Katowicach o ponad 5 proc. W Warszawie spadek przekracza 4 proc., a we Wrocławiu wynosi około 3 proc. W Krakowie i Poznaniu stawki są natomiast zbliżone do ubiegłorocznych.

Ile kosztuje wynajem mieszkania

– Duża oferta daje najemcom większy komfort poszukiwań, ale nie oznacza, że z wyborem mieszkania można zwlekać w nieskończoność. Dotyczy to szczególnie osób, które szukają lokalu na nowy rok akademicki. Z każdym tygodniem znalezienie szczególnie atrakcyjnej cenowo oferty może być coraz trudniejsze – mówi Marek Wielgo.

Jak dodaje, pod względem kosztów najmu najkorzystniej wypadają dziś Łódź i Katowice. Mediana czynszu za kawalerkę w tych miastach wynosi ok. 1,5 tys. zł miesięcznie, podczas gdy w Warszawie sięga 2,7 tys. zł.

– Większe mieszkania są oczywiście droższe, ale ich wynajem w kilka osób może okazać się bardziej opłacalny – mówi Marek Wielgo. W Warszawie mediana czynszu za mieszkanie dwupokojowe wynosi ok. 3,8 tys. zł, podczas gdy za trzypokojowe trzeba zapłacić ok. 5,4 tys. zł. W Poznaniu mieszkanie dwupokojowe kosztuje ok. 2,6 tys. zł, a w Łodzi i Katowicach ok. 2 tys. zł.

– Dla studentów wspólny najem mieszkania dwu- lub trzypokojowego może być więc tańszą alternatywą niż samodzielny wynajem kawalerki, bo koszty są dzielone między kilku lokatorów – podsumowuje Marek Wielgo.