Dla studentów wspólny najem mieszkania dwu- lub trzypokojowego może być więc tańszą alternatywą niż samodzielny wynajem kawalerki, bo koszty są dzielone między kilku lokatorów
Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w sierpniu właściciele mieszkań i pośrednicy wprowadzili na rynek 61,5 tys. nowych, unikatowych ofert najmu mieszkań, o 12 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie z rynku zniknęło ok. 55,5 tys. ofert, niemal o 7 proc. mniej niż w lipcu.
– W efekcie liczba unikatowych ofert zwiększyła się z ok. 79,5 tys. do 85,5 tys. To oznacza, że w ciągu miesiąca oferta niemal odrobiła spadek z lipca i zbliżyła się do tegorocznego maksimum z maja, kiedy najemcy mieli do wyboru ok. 86 tys. mieszkań – podaje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
W sierpniu liczba mieszkań na wynajem zwiększyła się w sześciu z siedmiu analizowanych miast. Największy wzrost odnotowano w Gdańsku, gdzie oferta zwiększyła się z 3,4 tys. do 4,2 tys. lokali, czyli aż o 24 proc.
– Tak duży wzrost podaży w Gdańsku może być częściowo związany z sezonowością rynku. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego część mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo mogła wrócić na rynek najmu długoterminowego – wyjaśnia Marek Wielgo.
W Warszawie liczba ofert mieszkań wzrosła z 14,2 tys. do 15,3 tys. (o 8 proc.), w Łodzi z 2,9 tys. do 3,1 tys. (7 proc.), w Poznaniu z 3,3 tys. do 3,5 tys. (6 proc.), we Wrocławiu z 5,9 tys. do 6,1 tys. (3 proc.), a w Krakowie z 7,9 tys. do 8 tys. (1 proc.). Jedynie w Katowicach oferta skurczyła się z 2,4 tys. do 2,3 tys. lokali (o 4 proc.).
– Warto przy tym spojrzeć na sytuację z perspektywy całego roku – mówi Wielgo. – W porównaniu z sierpniem 2025 r. liczba mieszkań na wynajem jest większa w większości największych miast. Największy wzrost odnotowano w Krakowie, gdzie oferta zwiększyła się aż o 29 proc. W Gdańsku wzrosła o 17 proc., a we Wrocławiu o 15 proc. W Warszawie jest większa o 5 proc., a w Poznaniu o 3 proc. Na ubiegłorocznym poziomie utrzymała się liczba ofert w Łodzi i Katowicach.
– W większości największych miast oferta mieszkań na wynajem jest dziś większa niż rok temu. To istotna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, gdy pod koniec wakacji znalezienie atrakcyjnego lokalu było znacznie trudniejsze. Dziś najemcy mają zdecydowanie większy komfort wyboru – podkreśla Marek Wielgo.
Jak mówi analityk GetHome.pl, duża oferta mieszkań na wynajem ogranicza możliwość podnoszenia czynszów przez właścicieli. Mediana miesięcznego czynszu, czyli stawka znajdująca się dokładnie pośrodku wszystkich ofert, w sierpniu była stabilna lub nieznacznie się zmieniła.
W Warszawie spadła z 4,4 tys. do 4,3 tys. zł, w Łodzi z 2,2 tys. do 2,1 tys. zł, a w Katowicach – poniżej 2 tys. zł. We Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu się nie zmieniła. Niewielki wzrost odnotowano jedynie w Krakowie, gdzie mediana zwiększyła się z 3 tys. do 3,1 tys. zł.
– W ujęciu rocznym czynsze również nie wykazują tendencji wzrostowej, co potwierdza, że duża podaż mieszkań ogranicza presję na wzrost stawek najmu – podkreśla Marek Wielgo.
W Gdańsku mediana jest niższa o 9 proc. niż przed rokiem, w Łodzi niemal o 6 proc., a w Katowicach o ponad 5 proc. W Warszawie spadek przekracza 4 proc., a we Wrocławiu wynosi około 3 proc. W Krakowie i Poznaniu stawki są natomiast zbliżone do ubiegłorocznych.
– Duża oferta daje najemcom większy komfort poszukiwań, ale nie oznacza, że z wyborem mieszkania można zwlekać w nieskończoność. Dotyczy to szczególnie osób, które szukają lokalu na nowy rok akademicki. Z każdym tygodniem znalezienie szczególnie atrakcyjnej cenowo oferty może być coraz trudniejsze – mówi Marek Wielgo.
Jak dodaje, pod względem kosztów najmu najkorzystniej wypadają dziś Łódź i Katowice. Mediana czynszu za kawalerkę w tych miastach wynosi ok. 1,5 tys. zł miesięcznie, podczas gdy w Warszawie sięga 2,7 tys. zł.
Czytaj więcej
Wynajem pokoju w Warszawie kosztuje średnio 1,3 tys. zł miesięcznie, w Gdańsku i Krakowie – ponad 1,2 tys. zł, w Katowicach 920 zł – podaje Otodom....
– Większe mieszkania są oczywiście droższe, ale ich wynajem w kilka osób może okazać się bardziej opłacalny – mówi Marek Wielgo. W Warszawie mediana czynszu za mieszkanie dwupokojowe wynosi ok. 3,8 tys. zł, podczas gdy za trzypokojowe trzeba zapłacić ok. 5,4 tys. zł. W Poznaniu mieszkanie dwupokojowe kosztuje ok. 2,6 tys. zł, a w Łodzi i Katowicach ok. 2 tys. zł.
Czytaj więcej
Rata kredytu z 20-proc. wkładem własnym jest już niższa niż koszt najmu mieszkania we wszystkich analizowanych przez Credipass i Metrohouse miastac...
– Dla studentów wspólny najem mieszkania dwu- lub trzypokojowego może być więc tańszą alternatywą niż samodzielny wynajem kawalerki, bo koszty są dzielone między kilku lokatorów – podsumowuje Marek Wielgo.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas