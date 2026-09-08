To były udane wakacje dla deweloperów. Jak podaje Tabelaofert, w lipcu na siedmiu największych rynkach sprzedali niemal 4,4 tys. mieszkań. Po dobrym lipcu na rynku pierwotnym przyszedł równie dobry sierpień: firmy deweloperskie znalazły chętnych na ok. 4,2 tys. lokali. Wynik jest lepszy niemal o 50 proc. niż w sierpniu ubiegłego roku.

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Najmocniejsze odbicie sprzedaży – o 73 proc. miesiąc do miesiąca, odnotowano w Katowicach. To drugi z rzędu miesiąc wyraźnej poprawy. Mimo tak dużego wzrostu sprzedaży oferta mieszkań na katowickim rynku pierwotnym była w sierpniu o 0,8 proc. większa niż miesiąc wcześniej.

Gotowe mieszkania czekają na klientów

Sierpniowe dane są zgodne z odczuciami firm budujących osiedla. W ostatnim odczycie indeksu nastrojów deweloperów portalu Tabelaofert poprawy sprzedaży mieszkań spodziewało się aż 57,5 proc. z nich.

– Niemal 50-proc. wzrost rok do roku brzmi bardzo mocno, ale znacznie ważniejsze jest to, że sprzedaż nowych mieszkań mimo wakacji utrzymała się na wysokim poziomie drugi miesiąc z rzędu – komentuje Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert. – To pokazuje, że na rynek wrócił popyt. Kupujący znajdują produkt odpowiadający ich potrzebom i możliwościom finansowym. Podjęcie decyzji ułatwia duża oferta gotowych mieszkań.

Lokale na oddanych do użytku osiedlach odpowiadały w sierpniu za niemal 37 proc. wszystkich sprzedanych mieszkań. – Wielu nabywców chętnie wybiera mieszkania, które mogą obejrzeć przed zakupem i do których mogą się szybko wprowadzić – podkreślają autorzy barometru.

Klienci porównują konkurencyjne oferty

Mimo dobrej sprzedaży klienci wciąż mają w czym wybierać. Według serwisu Tabelaofert w sierpniu na rynek trafiło ok. 3,3 tys. mieszkań, to o ponad 920 mniej niż w tym samym czasie sprzedano. W efekcie oferta na siedmiu największych rynkach lekko spadła, do ok. 69,3 tys. mieszkań. Podaż nowych mieszkań najbardziej zmniejszyła się we Wrocławiu i Łodzi – odpowiednio o 3,6 proc. i 3,5 proc. Spadki odnotowano także w Poznaniu, Trójmieście i Krakowie. W Warszawie oferta wzrosła o 1,9 proc.

Foto: mat.prasowe

– Duża oferta zmieniła sposób, w jaki klienci kupują mieszkania. Dziś znacznie częściej porównują kilka nieruchomości, wracają do biura sprzedaży po obejrzeniu ofert konkurencji – mówi Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet Partners, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów. – Zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale też na układ, standard czy termin odbioru lokalu. Wybór gotowego mieszkania oznacza, że klient może zobaczyć realny produkt. Łatwiej mu ocenić, za co płaci – komentuje.

Jak zmieniają się ceny nowych mieszkań

Duży ruch na rynku pierwotnym pobudził ceny. Średnia cena ofertowa nowych mieszkań na analizowanych rynkach tylko w ciągu ostatniego miesiąca wrosła o 0,7 proc., a od początku roku o 3 proc.

Foto: mat.prasowe

Największy miesięczny wzrost średniej ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów – o 1,8 proc. – Tabelaofert odnotowała w Łodzi. W Krakowie wzrost wyniósł 1,2 proc., a w Trójmieście 0,9 proc. We Wrocławiu ceny wzrosły o 0,6 proc., w Katowicach o 0,7 proc., a w Poznaniu praktycznie się nie zmieniły. W Warszawie średnia cena ofertowa lokali deweloperskich spadła o 0,5 proc.

W dłuższej perspektywie, od końca 2025 r., największy wzrost średniej ceny ofertowej nowych mieszkań odnotowano we Wrocławiu – o 5,4 proc. W Warszawie i Trójmieście mieszkania zdrożały w tym czasie o niespełna 3 proc., a w Krakowie i Poznaniu o ok. 2 proc. W Łodzi i Katowicach średnie ceny pozostały praktycznie na poziomie z końca ubiegłego roku.

Foto: mat.prasowe

– Dla kupującego ważniejsze od średniej dla całego miasta jest to, co dzieje się na konkretnym osiedlu – podkreśla Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert. – Przy tak dużej liczbie ofert warto porównywać nie tylko cenę za metr mieszkania, lecz również jego układ, standard, termin odbioru, warunki zakupu. Różnica kilku procent może być ważniejsza niż miesięczna zmiana średniej ceny dla całego rynku.

Klienci spodziewają się wzrostu cen mieszkań

– Zmiana obrazu rynku widoczna w danych znajduje potwierdzenie w odczuciach klientów – mówią autorzy barometru. Z sierpniowego badania IBRiS dla portalu Tabelaofert wynika, że już 51 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen mieszkań w najbliższym czasie. To najwyższy odsetek od początku pomiaru w lutym, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 38 proc. badanych. Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się grupa osób oczekujących spadków cen – z 12 proc. w lutym do zaledwie 5 proc. w sierpniu. Stabilizacji spodziewa się 22 proc. respondentów.

Foto: mat.prasowe

– Gotowe mieszkania napędzają sprzedaż. Przekonanie klientów o nieuchronnych wzrostach cen pomaga im w podjęciu decyzji o zakupie – komentuje Robert Chojnacki. – Tymczasem deweloperzy patrzą na ceny inaczej. Ich wzrostu spodziewa się niespełna 20 proc. badanych. Niemal 74 proc. deweloperów oczekuje stabilizacji – wskazuje.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Gdzie łatwiej, a gdzie trudniej negocjować z deweloperami Z nadpodażą oferty nowych mieszkań borykają się Łódź i Katowice, odwrotnie jest w Warszawie. Czy w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w in... Pro

Chojnacki podsumowuje, że dobra sprzedaż mieszkań w wakacje zaskoczyła rynek i samych deweloperów. – Za główną przyczynę optymizmu klientów uznaję duży udział mieszkań gotowych. Jednak rosnąca inflacja i ewentualne podwyżki stóp procentowych nie dają pewności na utrzymanie tak dobrej sprzedaży w kolejnych miesiącach. Dużo zależy też od samych deweloperów i nowej podaży – mówi.