Do katastrofy doszło podczas pokazów lotniczych Athens Flying Week, organizowanych co roku na lotnisku w Tanagrze na północ od Aten. Pierwsze informacje o zdarzeniu przekazał grecki publiczny nadawca ERT.

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Katastrofa na pokazach w Tanagrze. Rozbił się samolot F-4 Sił Powietrznych Grecji

Na opublikowanym przez stację nagraniu widać było słup czarnego dymu, unoszący się w odległości ok. kilkuset metrów od widzów obserwujących pokazy. Na miejscu zdarzenia akcję gaśniczą prowadzono z użyciem śmigłowców.

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Początkowo nie był znany los dwóch pilotów, znajdujących się na pokładzie maszyny – ERT zaznaczało, iż nie było potwierdzenia, czy załoga zdążyła się katapultować. Brakowało także pewności, czy wśród publiczności są osoby poszkodowane.

Wypadek na pokazach lotniczych w Grecji. Piloci zginęli

Maszyna rozbiła się około dwóch kilometrów od lotniska. Żaden z widzów ani okolicznych mieszkańcó nie odniósł obrażeń. – Wszyscy byliśmy oszołomieni. Samolot znajdował się w powietrzu nie dłużej niż trzy minuty – powiedział jeden ze świadków zdarzenia, na którego powołała się ERT.

Na miejscu trwała akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według ERT, widzowie pokazów zostali poproszeni o opuszczenie terenu. Po pewnym czasie ogłoszono, że obaj piloci zginęli.

Moment katastrofy został uwieczniony na nagraniu. Widać na nim, jak myśliwiec na niewielkiej wysokości wykonuje skręt w prawo, a następnie uderza w ziemię i staje w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. Do jego gaszenia skierowano 11 samolotów i śmigłowców.

F-4 Phantom brał udział w Athens Flying Week, corocznej imprezie lotniczej, w której uczestniczą wojskowe i cywilne zespoły z kilkudziesięciu państw.

W związku z katastrofą samolotu F-4 minister obrony Grecji Nikos Dendias skrócił swój udział w wielobranżowych targach Thessaloniki International Fair i wrócił do Aten.