O śmierci artystki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych poeta Marcin Orliński.

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Joanna Dziwak nie żyje. „Głęboka żałość”

Wpis poświęcony Joannie Dziwak zamieścił też inny poeta, Adam Wiedemann. Napisał w nim: „Joasia Dziwak, serdeczna koleżanka chyba wszystkich z nas. ponieważ zawsze mnie denerwowała swoim spóźnialstwem, załączam wiersz napisany przed czterema laty i oczywiście pełen pretensji. teraz pretensje te jeszcze wzrosły Głęboka żałość”.

Z kolei dziennikarz Aleksy Uchański napisał w mediach społecznościowych: „Joanna reprezentowała wyjątkowy typ człowieka, który myśli, pisze, tworzy i wygląda tak jak chce, a nie tak jak inni chcieliby, by to czynił. Zawsze i bezgranicznie była sobą i często ją to wiele kosztowało; reakcje otoczenia i społeczności zadawały jej ból, rozmawialiśmy o tym. Ale nigdy nie było to wystarczającym powodem, by następnym razem coś przemilczała lub zrobiła wbrew sobie”.

Aleksy Uchański dodał również m.in. że poetka „Od kilku lat walczyła z ciężkimi chorobami, ale nie chciała nas epatować swoim cierpieniem. Zamiast tego wolała lekki humor i piękne zdjęcia”.

Pogrzeb Joanny Dziwak odbędzie się w czwartek 10 września w Bobrku.

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Joanna Dziwak to poetka i prozaiczka. Debiutowała w 2005 roku

Joanna Dziwak urodziła się w 1986 r. Od lat związana była z Krakowem. Jak podaje serwis KRK News, jej debiut literacki miał miejsce w 2005 r. na łamach „Akcentu”. Później swoje wiersze publikowała m.in. w „Czasie Kultury”, „Twórczości”, „Odrze” i „Toposie”. W 2010 r. debiutancki tom poetycki „sturm & drang”. Z kolei w 2014 r. ukazała się jej pierwsza książka prozatorska „Gry losowe”.

Joanna Dziwak była również twórczynią internetową. Przez lata tworzyła fanpage „Hipsterski Maoizm”, a później „Nowoczesny Maoizm”. Publikowała za ich pośrednictwem memy, w których komentowała bieżące wydarzenia.

W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” w 2017 r. tak wyjaśniała pochodzenie nazw wspomnianych stron:

– W tamtym czasie (rok 2012) określenie „hipsterski” było bardzo świeże, a moi znajomi dołożyli do tego „maoizm”. To była początkowo „lewacka” strona z dystansem do tego, co się dzieje w polityce, wówczas jedna z pierwszych tego typu na Facebooku. Nowoczesny Maoizm to fanpejdż robiony już z nową ekipą. Maoizm został, nowoczesny to oczywiste nawiązanie do pewnej partii.