Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i zachodnia znajduje się pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Skandynawią i w rejonie Szkocji. Reszta kontynentu pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Bałkanami, Morzem Śródziemnym i Atlantykiem. Polska znajduje się pomiędzy tymi dwoma układami. W drugiej połowie dnia nad północno-zachodnią część kraju nasunie się chłodny front atmosferyczny. Napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, pod koniec dnia nad południowym zachodem także powietrze zwrotnikowe.

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Prognoza pogody na wtorek. Powrócą upały

We wtorek na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 22 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 st. C miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 st. C w centrum, do 30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na obszarach podgórskich dość silny, nad morzem i na obszarach podgórskich okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy, północnym zachodzie i zachodzie okresami wzrastające do dużego i tutaj miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura minimalna od 10 st. C, 11 st. C lokalnie w dolinach karpackich i na wschodzie, około 16 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie i nad morzem; cieplej miejscami na terenach podgórskich Karpat w strefie oddziaływania wiatru fenowego 18 st. C, 20 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na obszarach podgórskich oraz w czasie burz porywisty, z kierunków południowych; lokalnie na terenach podgórskich Karpat wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

Środa z upałami w części kraju. Na termometrach nawet 32 st. C

W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północnym wschodzie i w centrum małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na północy, północnym zachodzie i zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz na południowym zachodzie do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C nad morzem i 21 st. C na zachodzie, około 28 st. C w centrum, do 32 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na terenach podgórskich Karpat także dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, jedynie na zachodzie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy do 65 km/h.

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Pogoda w Warszawie. Maksymalnie 28 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. We wtorek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie regionu okresami duże. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.