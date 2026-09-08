Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

Reklama Reklama

wtorek, 8 września, godz. 14.30–15.30, Salon „Rzeczpospolitej”

Według danych GUS w 2024 r. nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce wyniosły 51,5 mld zł i były o 3,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Stanowiły 1,41 proc. PKB, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej sięgała 2,24 proc. Polska zajmowała pod tym względem 15. miejsce w UE. Jeszcze wyraźniej dystans widać w przeliczeniu na mieszkańca: na B+R przypadało w Polsce 326 euro wobec 897 euro średnio w Unii.

Jednocześnie to biznes pozostaje największym wykonawcą prac badawczo-rozwojowych. W 2024 r. przedsiębiorstwa odpowiadały za 63,3 proc. krajowych nakładów na B+R, podczas gdy sektor szkolnictwa wyższego – za 34,4 proc. Pokazuje to, że dyskusja o finansowaniu nauki nie dotyczy wyłącznie budżetów uczelni, ale także zdolności Polski do tworzenia innowacji i przekładania wyników badań na rozwój gospodarki.

Właśnie w tym kontekście uczestnicy debaty pt. „Nauka jako inwestycja strategiczna państwa. Jaki kontrakt finansowy dla polskich uczelni?” będą rozmawiać o nakładach na naukę, roli stabilnej subwencji instytucjonalnej oraz zasadach jej podziału.

Ważnym tematem będą inwestycje w ludzi i infrastrukturę badawczą. Eksperci zastanowią się także nad rolą kapitału żelaznego i środków prywatnych jako dodatkowych źródeł finansowania uczelni oraz nad tym, jak pogodzić autonomię akademicką z odpowiedzialnością za wykorzystywanie środków publicznych.

W debacie udział wezmą: prof. Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, oraz prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.