Fundacje rodzinne to coraz ważniejszy filar polskiego biznesu, zapewniający ochronę aktywów, stabilność majątku oraz profesjonalne podejście do sukcesji. W oparciu o wnioski płynące z raportu „Barometr firm rodzinnych” dyskusja na temat fundacji rodzinnych ewoluuje od teorii prawnej ku praktyce długoterminowego zarządzania kapitałem i odpowiedzialnego planowania przyszłości przedsiębiorstw. W dobie niepewności gospodarczej, zmian regulacyjnych i wyzwań związanych ze zmianą pokoleniową fundacja może chronić przed rozdrobnieniem mienia, zapewniać ciągłość biznesu oraz wspierać realizację międzypokoleniowej wizji fundatorów. Uczestnicy panelu „Architektura trwałości – jakie narzędzia wykorzystują rodziny, by akumulować majątek i przeprowadzać sukcesję” postarają się odpowiedzieć na pytanie, jakie mechanizmy ładu korporacyjnego najlepiej wspierają spójność strategii oraz jak profesjonalizacja sukcesji buduje wiarygodność polskich firm w oczach międzynarodowych instytucji finansowych.

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Moderatorem dyskusji będzie Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a udział w niej zapowiedzieli: Beata Krzyżagórska-Żurek, partner zarządzająca, Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy sp.p.; Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris SA; Aleksander Szymański, prezes Krajowej Rady Notarialnej; oraz Adrian Majsterek, właściciel A&A Holding. Partnerem panelu jest Family Business Network oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl