Forum Ochrony Zdrowia, bedące jednym z najważniejszych obszarów tematycznych konferencji i organizowane już od 17 lat, zgromadzi ponad 700 ekspertów, liderów opinii, przedstawicieli administracji, nauki, biznesu i organizacji pacjenckich.

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Postęp technologiczny w medycynie rozwija się szybciej niż możliwości finansowe wielu systemów ochrony zdrowia. Robotyka, nowoczesna diagnostyka, rozwiązania cyfrowe i terapie personalizowane otwierają nowe możliwości skuteczniejszego leczenia, ale jednocześnie wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz nowych modeli finansowania. Coraz większym wyzwaniem staje się znalezienie mechanizmów, które umożliwią szybkie i odpowiedzialne wdrażanie innowacji bez pogłębiania nierówności w dostępie do nowoczesnych metod leczenia. Kluczowe pytania dotyczą nie tylko kosztów, lecz także oceny efektywności technologii, podziału ryzyka i odpowiedzialności między państwem, płatnikiem a sektorem prywatnym. Debata „Nowoczesne technologie medyczne – jak finansować innowacje?” będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak finansować innowacje, aby ich korzyści były dostępne dla jak największej liczby pacjentów.

Moderatorem dyskusji będzie Ewa Kurzyńska, redaktor naczelna, „Długo i Szczęśliwe”, a udział w dyskusji zapowiedzieli: Hubert Godziątkowski, prezes, Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, Anna Kowalczuk, prezes, Agencja Badań Medycznych, Małgorzata Myśliwiec, profesor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Maciej Wysocki, prezes BioCam; prezes zarządu; Tomasz Maciejewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mateusz Sikora, lider Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych, Uniwersytet Jagielloński – lider Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych, oraz Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl