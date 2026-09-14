Czarnek został zapytany, czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska. Odpowiedział, że w pewnym zakresie tak, zastrzegając, że nie chodzi o rozwiązania znane z czasów PRL.

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– W pewnym zakresie tak. Nie w takim jak w PRL, czyli dwa lata normalnego wojska i służby w marynarce wojennej – stwierdził. – Tak stawiane pytanie zawsze cofa nas do tamtego czasu, który nie był dobry. Natomiast przeszkolenie wojskowe powinno być obowiązkowe dla dorosłych mężczyzn w sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie.

Czarnek za obowiązkowym przeszkoleniem wojskowym

Polityk PiS przekonywał, że każdy obywatel powinien wiedzieć, jak bronić kraju.

– Każdy powinien wiedzieć, jak bronić Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie tak zwana powszechna służba wojskowa powinna być przywrócona – powiedział.

Prowadzący rozmowę nawiązał również do rosyjskich ataków w pobliżu granicy z Polską i zapytał Czarnka o dalsze wspieranie Ukrainy.

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– Nigdy nie miałem wątpliwości co do pomagania Ukrainie, natomiast zawsze powtarzam, że ta pomoc musi być warunkowa i zbieżna z interesami państwa polskiego – zastrzegł Czarnek.

Dodał, że sytuacja różni się od tej z początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

– To nie może być tak jak na początku wojny, kiedy Putin był rozpędzony i zagrażał naszym granicom w perspektywie tygodnia, dwóch lub trzech – powiedział.

Czarnek: pomoc dla Ukrainy powinna być warunkowa

Były minister edukacji ocenił, że dalsza pomoc dla Ukrainy jest potrzebna, ale – jego zdaniem – powinna być uzależniona od decyzji władz w Kijowie dotyczących m.in. polskich przedsiębiorców, rolnictwa, kwestii historycznych oraz udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

– Damy wam broń, jeśli będziecie poważnie traktować Polskę i interesy Polski, a nie będziecie, jak do tej pory, omijać Polskę z daleka, mimo że w tym kraju macie podstawowy hub. Musicie respektować interesy Polski, polskiego rolnictwa, polskich przedsiębiorców, tak jak respektujecie interesy Niemiec czy Francji – powiedział kandydat PiS na premiera.

Czarnek ocenił również, że Polska nie jest obecnie w pełni bezpieczna i powinna zwiększać swoje zdolności obronne.

– Powinniśmy się zbroić i tworzyć jednostki wojskowe, takie jak w Poniatowej czy w Sobieszynie. Obecny rząd zatrzymał tworzenie takich jednostek – powiedział.