Premierowy pokaz połączony z debatą z udziałem Jerzego Buzka oraz byłych prezydentów – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego – odbył się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w ramach programu Święta Solidarności i Wolności z okazji 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Zarówno sam dokument, jak i zapis dyskusji można obejrzeć bezpłatnie w serwisie TVP VOD.

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Od „Solidarności” do Parlamentu Europejskiego

Dokument opowiada o najważniejszych etapach kariery Buzka. Był działaczem „Solidarności”, angażował się w działalność opozycyjną i redagowanie podziemnej prasy w okresie stanu wojennego. W 1981 roku przewodniczył I Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W latach 1997–2001 kierował rządem AWS–Unii Wolności. Jego gabinet przeprowadził cztery duże reformy: emerytalną, ochrony zdrowia, administracyjną i edukacyjną. W tym czasie Polska przystąpiła także do NATO, a rząd prowadził negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej.

Po odejściu z krajowej polityki Buzek został eurodeputowanym. W 2009 roku objął stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był pierwszym politykiem z państwa należącego wcześniej do bloku wschodniego, który został wybrany na tę funkcję.

Nie tylko polityka

Film pokazuje również prywatne życie byłego premiera. O Buzku opowiadają jego żona, siostra i córka, przedstawiając go z perspektywy odmiennej od tej znanej z życia publicznego.

Reżyser przedstawia Buzka jako naukowca, polityka i negocjatora, który w swojej działalności przekraczał granice geograficzne, językowe i kulturowe, jednocześnie pozostając wiernym zasadzie kompromisu i przyzwoitości.