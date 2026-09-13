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Masowe rosyjskie naloty na zachodnią Ukrainę. Europejscy politycy w środku huraganu

Doradcy ds. bezpieczeństwa czterech krajów NATO i były brytyjski premier Boris Johnson zostali ewakuowani z powodu ataku. Bombardowania trwają już kilka dni, coraz bliżej naszej granicy.

Publikacja: 13.09.2026 18:38

Pociąg relacji Kijów – Warszawa Zachodnia na stacji w Warszawa Wschodnia

Pociąg relacji Kijów – Warszawa Zachodnia na stacji w Warszawa Wschodnia

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Łomanowski

Przedstawiciel ukraińskiej straży granicznej poinformował, że „nie odnotowano uderzeń” bezpośrednio na przejściu granicznym Jagodzin–Dorohusk, ani „na samej linii granicznej”. Przestrzegł jednak, że w każdej chwili jedno z najważniejszych przejść drogowych na ukraińsko-polskiej granicy może zostać zamknięte.

– Ponieważ wróg już kilka dni atakuje nasze zachodnie regiony, ze względów bezpieczeństwa działanie przejścia może zostać wstrzymane – powiedział Andrij Demczenko.

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