Przedstawiciel ukraińskiej straży granicznej poinformował, że „nie odnotowano uderzeń” bezpośrednio na przejściu granicznym Jagodzin–Dorohusk, ani „na samej linii granicznej”. Przestrzegł jednak, że w każdej chwili jedno z najważniejszych przejść drogowych na ukraińsko-polskiej granicy może zostać zamknięte.

– Ponieważ wróg już kilka dni atakuje nasze zachodnie regiony, ze względów bezpieczeństwa działanie przejścia może zostać wstrzymane – powiedział Andrij Demczenko.