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Jan Maciejewski: Pierwsze przeczucie nt. Maryi z Konotopia zostało potwierdzone

Sztuka jest współczesna, kiedy odpowiada duchowi czasu, w którym powstaje. A dzisiaj jest nim apokalipsa.

Publikacja: 15.09.2026 12:44

Wielki pomnik Maryi w Konotopiu odsłonięto 15 sierpnia

Wielki pomnik Maryi w Konotopiu odsłonięto 15 sierpnia

Foto: Facebook / Parafia Kikół

Jan Maciejewski

W przypadkach takich jak ten długość trwania premiery jest miarą jakości dzieła. Nie wydarza się ono, nie jest jeszcze skończone w momencie wystawienia na oczy publiczności. To dopiero połowa procesu jego powstawania. Jej narzędziem jest dłuto, pióro czy pędzel. W drugiej – tę rolę pełni język i stukające w klawiaturę palce. A im więcej oburzenia, niesmaku przechodzącego płynnie w obrzydzenie – im więcej obelg i innych świadectw braku obojętności – tym dzieło rośnie coraz wyżej. A proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli już w swojej pierwotnej, fizycznej postaci mierzyło kilkadziesiąt metrów.

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