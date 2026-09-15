Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Wielki pomnik Maryi w Konotopiu odsłonięto 15 sierpnia
W przypadkach takich jak ten długość trwania premiery jest miarą jakości dzieła. Nie wydarza się ono, nie jest jeszcze skończone w momencie wystawienia na oczy publiczności. To dopiero połowa procesu jego powstawania. Jej narzędziem jest dłuto, pióro czy pędzel. W drugiej – tę rolę pełni język i stukające w klawiaturę palce. A im więcej oburzenia, niesmaku przechodzącego płynnie w obrzydzenie – im więcej obelg i innych świadectw braku obojętności – tym dzieło rośnie coraz wyżej. A proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli już w swojej pierwotnej, fizycznej postaci mierzyło kilkadziesiąt metrów.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas