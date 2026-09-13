Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek, cytowany przez AFP, przekazał, że akcja odbyła się w ramach operacji „Moja rodzina jest bezpieczna”.
„Wszczęto postępowania sądowe przeciwko 162 podejrzanym, dziewięciu stowarzyszeniom i 13 przedsiębiorstwom w 15 prowincjach”, w tym w trzech największych miastach kraju: Stambule, Ankarze i Izmirze – napisał na platformie X.
Minister podkreślił, że działania te wpisują się w inicjatywę „Dekada Rodziny”, ogłoszoną przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, i mają na celu „ochronę naszych dzieci, instytucji rodziny i porządku społecznego”.
W Stambule policja przeprowadziła nalot na kilka barów gejowskich i klub nocny uważany za schronienie dla społeczności LGBT+. Zaatakowano również męską łaźnię.
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Organizacja praw osób LGBT+ Kaos GL ogłosiła w oświadczeniu, że zatrzymano ponad 10 jej przedstawicieli.
„Według najnowszych informacji zebranych w terenie, prawie 50 obrońców praw osób LGBTI+ (...) zostało zatrzymanych lub toczą się przeciwko nim postępowania” – poinformowało stowarzyszenie, dodając, że przeprowadzono naloty na jej biura. Konta kilkunastu organizacji na platformie X zablokowano na wniosek władz.
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Prezydent Erdogan chce pojednania z Unią Europejską przy jednoczesnym zaostrzeniu kursu w polityce wewnętrznej.
W Turcji homoseksualizm nie jest przestępstwem, ale homofobia jest powszechna, nawet na najwyższych szczeblach władzy – podkreśliła AFP. Erdogan regularnie nazywa osoby LGBT+ „zboczeńcami” odpowiedzialnymi za spadek liczby urodzeń w kraju.
„Istnienia nie da się zakazać ani go utrudniać. Prawa osób LGBTI+ to prawa człowieka” – napisała na platformie X Ozgul Saki, deputowana prokurdyjskiej, lewicowej partii DEM, zarzucając islamistyczno-konserwatywnemu rządowi „dążenie do sprowadzenia społeczeństwa do jednego modelu życia pod płaszczykiem ochrony rodziny”.
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