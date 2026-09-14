Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? Które zadania przejmą nowe technologie, jak zmienią się znane nam zawody i jakich kompetencji będziemy potrzebować w przyszłości? Wokół AI pojawia się wiele prognoz, które bywają sprowadzane do prostego scenariusza: technologia zastąpi człowieka. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej złożona.

Dobrym przykładem jest raport McKinsey „The Economic Potential of Generative AI”. Wynika z niego, że generatywna AI wraz z innymi technologiami ma potencjał do automatyzacji czynności zajmujących obecnie 60–70 proc. czasu pracowników. Nie oznacza to jednak, że w podobnej skali znikną miejsca pracy. Analiza dotyczy konkretnych aktywności, a nie całych zawodów – technologia może więc przejąć część obowiązków, uwalniając czas na inne zadania. Sam potencjał automatyzacji nie jest też równoznaczny z jej natychmiastowym wdrożeniem. Ten proces wymaga m.in. inwestycji, odpowiednich danych oraz dostosowania sposobu funkcjonowania organizacji.

AI nad Wisłą

Obraz polskiego rynku pracy jest spokojniejszy niż ten malowany przez część globalnych prognoz. Z badania Pracuj.pl, przeprowadzonego w sierpniu 2026 r. przez ARC Rynek i Opinia na grupie 1506 pracujących Polaków, wynika, że 70 proc. badanych nie korzysta w pracy z żadnych narzędzi ani funkcji AI. Co więcej, 47 proc. uważa, że z AI nie korzysta żaden pracownik w ich firmie. Trudno więc mówić o powszechnej rewolucji. Wykorzystanie AI jest bardzo zróżnicowane – zarówno między branżami i firmami, jak i poszczególnymi pracownikami.

Pracownicy nie postrzegają dziś AI jako technologii, która mogłaby przejąć większość ich obowiązków. Polacy szacują, że sztuczna inteligencja mogłaby wykonywać zadania zajmujące im średnio 21 proc. czasu pracy. To perspektywa zasadniczo odmienna od tej przedstawianej w najbardziej alarmistycznych prognozach.

Ciekawy obraz zmian wyłania się wśród osób, które już regularnie korzystają z AI. W tej grupie technologia jest przede wszystkim narzędziem wspierającym człowieka, a nie jego substytutem. Wśród osób korzystających z AI, co najmniej trzy razy w tygodniu, 67 proc. deklaruje, że dzięki niej skraca czas realizacji zadań. Z kolei 62 proc. twierdzi, że zyskuje więcej czasu na zadania strategiczne, a 59 proc. dostrzega wyższą jakość rezultatów swojej pracy. Zamiast zastępować pracownika, AI przejmuje część powtarzalnych lub czasochłonnych czynności.

– Badanie Pracuj.pl pokazuje, że AI rzeczywiście pozwala pracownikom skrócić czas wykonywania obowiązków i odzyskiwać czas, ale równie ważne jest to, na co ten czas jest później przeznaczany. 37 proc. osób regularnie korzystających z AI wykorzystuje go na realizację większej liczby bieżących zadań, podczas gdy tylko 23 proc. – na zadania strategiczne i kreatywne. To pokazuje, że wzrost efektywności nie zawsze oznacza przesunięcie pracy w stronę działań o większej wartości.

Co więcej, co czwarta osoba regularnie korzystająca z AI uważa, że liczba jej obowiązków wzrosła, ponieważ pracodawca zakłada, że z pomocą AI może pracować szybciej. 23 proc. badanych wskazuje na podniesienie celów.

To ważne wyzwanie dla organizacji i liderów. AI nie tylko zwiększa produktywność, ale zmienia sposób, w jaki powinniśmy myśleć o organizacji pracy. Jeśli każdą oszczędność czasu automatycznie zamienimy w kolejne zadania lub wyższe oczekiwania, zwiększymy liczbę wykonanych zadań, ale niekoniecznie wartość tworzoną przez pracowników. Dojrzałe wykorzystanie AI powinno oznaczać świadome inwestowanie odzyskanego czasu w pracę strategiczną, rozwój, współpracę i zadania, w których kompetencje ludzi wnoszą największą wartość. - mówi Elżbieta Flasińska, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj S.A.

Nie trzeba być specem od technologii

W debacie o przyszłości pracy łatwo dojść do przekonania, że zwycięzcami transformacji będą wyłącznie osoby, które posiadają zaawansowane kompetencje technologiczne. Tymczasem badanie Pracuj.pl pokazuje coś innego. Zdaniem respondentów w perspektywie pięciu lat najbardziej zyskają na znaczeniu takie kompetencje jak kreatywność – wskazana przez 40 proc. badanych – oraz elastyczność i zdolność adaptacji (39 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się krytyczne myślenie (36 proc.) i kompetencje interpersonalne (32 proc.). Dopiero później pojawiają się umiejętność pracy z AI, wskazana przez 28 proc. badanych, oraz zaawansowane kompetencje IT – 24 proc. To ważna zmiana perspektywy. W świecie, w którym maszyna coraz sprawniej przetwarza informacje, coraz większego znaczenia nabiera zdolność człowieka do właściwego formułowania pytań, oceny odpowiedzi i podejmowania decyzji.

Nie oznacza to, że kompetencje cyfrowe tracą na znaczeniu. Przeciwnie – umiejętność świadomego korzystania z AI będzie prawdopodobnie coraz ważniejsza. Nie wymaga to jednak umiejętności programowania czy budowania własnych modeli.

Jak szukać pracy z AI?

Zmiana dotyczy nie tylko tego, jak pracujemy, ale i tego, jak pracy szukamy. Kandydat może dziś wykorzystać AI na wielu etapach procesu rekrutacyjnego – od uporządkowania doświadczenia zawodowego, przez wybór ofert, aż po przygotowanie do rozmowy.

Właśnie w tym kierunku rozwija się Pracuj.pl – serwis jest liderem technologicznym, który wspiera użytkownika od momentu pojawienia się potrzeby zawodowej, przez poszukiwanie odpowiednich ofert i korzystanie z serwisu, aż po kolejne etapy procesu rekrutacyjnego.

Na stronie dostępne są zarówno oferty pracy i profile pracodawców, jak i narzędzia pomagające kandydatom w kolejnych etapach poszukiwania zatrudnienia. W tym m.in. kreator CV, czyli bezpłatne narzędzie, które prowadzi użytkownika przez proces tworzenia dokumentu, a rozwiązania oparte na AI pomagają m.in. w opisywaniu doświadczenia. Dzięki temu osoba, która nie wie, jak profesjonalnie przedstawić swoje doświadczenie, może otrzymać praktyczne podpowiedzi zamiast zaczynać od zera. Istotne jest przy tym, aby AI nie pisała CV za kandydata - ma być wsparciem. Technologia może jednak pomóc kandydatowi lepiej się zaprezentować.

Od wyszukiwarki ofert po nowego Asystenta AI

Ta sama filozofia stoi za kolejnymi rozwiązaniami Pracuj.pl – lidera rynku pracy, który wykorzystuje nowe technologie, by odpowiadać na zmieniające się otoczenie, jednocześnie konsekwentnie stawiając człowieka i jego potrzeby w centrum. Jednym z nich jest Asystent AI – zestaw narzędzi, które wspierają kandydatów na kolejnych etapach rekrutacji: od poszukiwania odpowiednich ofert po przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wśród nich jest m.in. Tryb AI, czyli możliwość opisania własnymi słowami, jakiej pracy się szuka. System ma następnie pomóc znaleźć oferty odpowiadające takim kryteriom. To ważne przesunięcie: z wyszukiwania opartego wyłącznie na stanowisku, lokalizacji czy słowach kluczowych w kierunku bardziej naturalnego opisywania potrzeb i oczekiwań.

Pracuj.pl oferuje też FitScore, czyli wskaźnik, który pozwala ocenić poziom dopasowania profilu kandydata do konkretnej oferty, ułatwiając skupienie się na tych ogłoszeniach, które najlepiej odpowiadają jego doświadczeniu i kompetencjom. Po złożeniu aplikacji kandydat może natomiast skorzystać z funkcji generującej przykładowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej dopasowane do konkretnego ogłoszenia. To prosty przykład wykorzystania AI w miejscu, w którym technologia nie musi niczego za człowieka robić. Ma ona pomóc lepiej przygotować się do sytuacji, w której ostatecznie spotka się on z drugim człowiekiem.

Inne rozwiązanie to AI Q&A do oferty, czyli sekcja najczęściej zadawanych pytań generowanych na podstawie treści ogłoszenia i profilu pracodawcy. Kandydat może dzięki temu szybciej zorientować się, czego dotyczy stanowisko i jakie informacje są dla niego najważniejsze.

AI zmienia rynek pracy, ale go nie niszczy. Technologia będzie przejmować kolejne czynności, przyspieszać wykonywanie innych i tworzyć zupełnie nowe zadania. Pojawią się nowe zawody, a te już istniejące będą ewoluować i wymagać innych kompetencji. Jednocześnie część procesów zostanie zautomatyzowanych. Pracownicy zyskają narzędzia, które pozwolą im wykonywać pracę szybciej i lepiej.

Metoda badawcza: Badanie Pracuj.pl, przeprowadzone w sierpniu 2026 r. przez ARC Rynek i Opinia na grupie 1506 pracujących Polaków.

Autor: red Artur Osiecki

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