Węgierski rząd opublikował 220-stronicowy raport dotyczący ochrony dzieci, z którego wynika, że system adopcyjny znajduje się na granicy wydolności. Premier zapowiedział w związku z tym zmianę przepisów dotyczących adopcji przez osoby samotne oraz pary jednopłciowe. 

Magyar podkreślił, że o tym, kto może zostać rodzicem adopcyjnym, powinni decydować przede wszystkim psychologowie i eksperci zajmujący się ochroną dzieci. Jego zdaniem najważniejsze powinno być zapewnienie dziecku możliwości wychowania w kochającej rodzinie, a nie orientacja seksualna czy stan cywilny potencjalnych rodziców.

Koniec z rozwiązaniami z czasów Orbána

Premier poinformował, że jego rząd już pracuje nad zmianami w przepisach wprowadzonych za rządów Viktora Orbána. Obecny system preferuje małżeństwa, natomiast znacznie ogranicza możliwość adopcji przez osoby samotne i pary jednopłciowe.

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Zmiany z 2020 roku dodatkowo zaostrzyły te ograniczenia. Węgierskie prawo zaczęło wówczas traktować adopcję przez małżeństwa jako podstawowe rozwiązanie. Ponieważ pary jednopłciowe nie mogą na Węgrzech zawierać małżeństw, wcześniej jeden z partnerów mógł ubiegać się o adopcję jako osoba samotna. Po zmianie przepisów taka możliwość została uzależniona od specjalnej zgody ministra.

Rząd Magyara chce odejść od tego modelu i przywrócić większą rolę profesjonalnej oceny kandydatów. Według władz obecne przepisy są niewydolne, ponieważ z jednej strony wiele dzieci pozostaje pod opieką państwa, a z drugiej potencjalni rodzice napotykają bariery wynikające z przepisów i procedur.

Ostra reakcja opozycji

Zapowiedź zmian wywołała polityczne kontrowersje. Media związane z opozycją zarzucają rządowi uleganie „lobby LGBTQ”, podczas gdy niezależne media przedstawiają decyzję jako próbę przywrócenia w systemie adopcyjnym większej roli ekspertów.

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Zapowiedź Magyara oznacza również wyraźne odejście od polityki prowadzonej przez rządy Orbána w latach 2010–2026. W grudniu 2020 roku jego gabinet zmienił konstytucyjne i ustawowe regulacje dotyczące rodziny i adopcji, definiując matkę jako kobietę, a ojca jako mężczyznę. W praktyce rozwiązania te znacząco ograniczyły możliwość adopcji przez osoby LGBTQ.

Po zwycięstwie partii TISZA w kwietniowych wyborach i zakończeniu 16-letnich rządów Fideszu organizacje zajmujące się prawami człowieka oczekiwały zmian w polityce dotyczącej praw osób LGBTQ. Zapowiedź reformy systemu adopcyjnego jest jednym z pierwszych wyraźnych sygnałów, że nowy rząd chce odejść od części rozwiązań charakterystycznych dla epoki Orbána.