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Warna znów modna wśród Polaków. Rosjanie zniknęli stąd krótko po ataku na Ukrainę

Minęły czasy, gdy na wczasy do Bułgarii można było pojechać, wydając na nie równowartość kilku butelek wódki. Polacy na pewien czas zniknęli znad Morza Czarnego, dziś wracają na masową skalę.

Publikacja: 14.09.2026 18:08

Zdaniem bułgarskich przewodników polscy turyści indywidualni, którzy w tym roku prawdopodobnie będą

Zdaniem bułgarskich przewodników polscy turyści indywidualni, którzy w tym roku prawdopodobnie będą najliczniejszą nacją odwiedzającą Warnę, coraz bardziej zaciekawieni są samym miastem i jego historią i nie traktują już Warny wyłącznie jako bazy wypadowej do innych kurortów. Zachwycają ich cerkwie i ciekawi różnica między katolicyzmem a prawosławiem.

Foto: dudlajzov/AdobeStock

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski

Do Warny dojeżdżamy po czwartej rano. Parkingi na stacjach paliw są zamknięte, hotel przyjmie nas dopiero po dziesiątej, więc jedziemy na nadmorski bulwar. Zatrzymujemy się w cieniu skarpy, tuż przed nami morze. Mężczyźni zarzucają długie wędki z falochronu, pojawiają się biegacze. Zasypiamy.

Nasz hotel znajduje się po drugiej stronie warneńskiej zatoki. Dojeżdża się wąską, dziurawą drogą wśród bujnej zieleni, na końcu której są dwie latarnie morskie – jedna historyczna, otoczona spektakularnymi ruinami, druga działająca. Parking to wyjeżdżona zatoczka w krzakach, ale, jak się okazuje, w zasięgu wojskowych kamer. Schodzimy stromym zboczem po dwustu schodkach. Cała infrastruktura – stopnie, poręcze albo ślady po nich, oświetlenie – od dekad nie była remontowana i kojarzy się nam z Górą Parkową w Krynicy z lat 80. Tylko że tutaj zewsząd atakuje roślinność, a powietrze ciężkie jest od upału i wilgoci.

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