Liczba stulatków w Japonii przekroczyła 100 tysięcy
Od 56 lat z rzędu liczba stulatków w Japonii rośnie. Władze w Tokio stoją przed wyzwaniem utrzymania wydolności systemu opieki nad starzejącym się społeczeństwem.
Szef resortu zdrowia Kenichiro Ueno wyraził zadowolenie, że „wielu ludzi żyje dłużej i pozostaje aktywnych, częściowo dzięki postępowi w technologii medycznej”. Zaznaczył jednak, że „w miarę starzenia się społeczeństwa niezwykle ważne jest, aby system zabezpieczenia społecznego był zrównoważony”.
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Z oficjalnych statystyk wynika, że blisko 88 proc. stulatków to kobiety – ponad 94 tys. osób. Najstarszą mieszkanką Japonii jest 114-letnia Fuyo Kishimoto, natomiast najstarszym mężczyzną 112-letni Hikaru Kato.
Gromadzenie danych rozpoczęto w 1963 r., gdy zarejestrowano zaledwie 153 stulatków (dziś jest ich o niemal 704 razy więcej). Od 1970 r., kiedy liczba ta wyniosła 310 osób, stale rosła: w 1981 r. przekroczyła 1 tys., w 1998 r. 10 tys., a w 2012 r. 50 tys. Zgodnie z prognozami władz tendencja ta się utrzyma. Jak odnotowuje agencja Kyodo, w bieżącym roku fiskalnym wiek 100 lat osiągną kolejne 54 294 osoby – o blisko dwa tysiące więcej w stosunku do ubiegłego roku.
Przyrost liczby seniorów przy niskim wskaźniku urodzeń to potężne wyzwanie dla czwartej gospodarki świata, wywołujące rynkowy deficyt kadr i obciążające budżet państwa.
Według Banku Światowego Japonia, gdzie mediana wieku wynosi 49,9 roku, ma drugie najstarsze społeczeństwo na świecie po Monako.
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