Seniorzy stanowią coraz większą część japońskiego społeczeństwa
Japonia ma największy odsetek seniorów w populacji spośród państw, które liczą ponad 40 mln mieszkańców. Cała populacja Japonii liczy ok. 120 mln osób.
Spośród 36,19 mln japońskich seniorów liczba osób pracujących wzrosła 21. rok z rzędu i również osiągnęła rekordowy poziom (9,3 mln) – wynika z danych japońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznacza to, że na każde siedem osób aktywnych zawodowo w Japonii jedna ma co najmniej 65 lat. W poniedziałek Japończycy obchodzą Dzień Szacunku do Ludzi Starszych (Keirō no Hi).
Dzień Szacunku do Ludzi Starszych to japońskie święto obchodzone w trzeci poniedziałek września. Początki celebrowania tego święta datują się na 1947 rok, kiedy to w jednej z miejscowości prefektury Hyōgo ustanowiono Dzień Starszych Ludzi, aby oddać cześć pokoleniu, które przetrwało casy wojny. Od 1966 roku święto zyskało wymiar ogólnokrajowy, a od 2003 roku jest świętem narodowym. Tego dnia seniorom wręcza się prezenty, a wolontariusz odwiedzają domy opieki.
W związku z dużym odsetkiem seniorów nadal pracujących zawodowo w maju zmieniono przepisy dotyczące warunków pracy w firmach, obligując zakłady pracy do poprawy warunków pracy najstarszych pracowników i do poprawy warunków bezpieczeństwa w pracy, ponieważ ryzyko doznania urazu w czasie pracy rośnie wraz z wiekiem – zauważa Kyodo. Większość seniorów, którzy pozostają aktywni zawodowo, pracuje na niepełny etat lub na podstawie umów innych niż umowy pracy.
Odsetek seniorów w ogólnej populacji Japonii wzrósł, ale ich bezwzględna liczba nieznacznie się zmniejszyła – dziś w Japonii mieszka 15,68 mln mężczyzn i 20,51 mln kobiet w wieku 65 i więcej lat, co oznacza, że łączna liczba seniorów jest o 50 tys. mniejsza niż przed rokiem.
Japoński Instytut Badań nad Populacją i Bezpieczeństwem Socjalnym szacuje, że liczba seniorów w Japonii do 2040 roku wzrośnie do 39,28 mln – co oznacza, że seniorzy stanowić będą 34,8 proc. populacji. Taki wzrost liczby seniorów będzie efektem osiągnięcia wieku senioralnego przez pokolenie wyżu demograficznego z lat 1971-1974.
Pod względem odsetka seniorów w ogólnej populacji wśród państw liczących ponad 40 mln mieszkańców Japonia wyraźnie wyprzedza drugie w tym zestawieniu Włochy (odsetek seniorów w populacji ogólnej wynosi 25,1 proc.) i Niemcy (23,7 proc.).
W Japonii bardzo wysoki jest odsetek osób w wieku 75 i więcej lat w ogólnej populacji – stanowią one 17,2 proc. wszystkich mieszkańców kraju.
Sytuacja demograficzna Japonii pogarsza się ze względu na spadającą liczbę urodzeń. W 2024 roku liczba obywateli Japonii zmniejszyła się o 0,75 proc. – w liczbach bezwzględnych był to największy spadek liczby mieszkańców kraju od momentu rozpoczęcia prowadzenia dokładnych statystyk w tym zakresie w 1968 roku. Z oficjalnych danych wynika, że w 2024 roku populacja Japonii zmniejszyła się o 908 574 osób do poziomu 120,65 mln (wliczając w to obcokrajowców – 124,3 mln).
W 2024 roku dzietność w Japonii spadła do poziomu 1,15 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, by zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (czyli żeby przyrost naturalny pozwalał na utrzymanie liczby populacji), wskaźnik ten musi wynosić 2,1.
Liczba urodzeń w Japonii w 2024 roku po raz pierwszy w historii statystyk (prowadzonych od 1899 roku) spadła poniżej 700 tysięcy – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W 2024 roku na świat przyszło w Japonii 686 061 dzieci, o 41 227 mniej niż w 2023 roku.
