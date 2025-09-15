Japonia ma największy odsetek seniorów w populacji spośród państw, które liczą ponad 40 mln mieszkańców. Cała populacja Japonii liczy ok. 120 mln osób.

Japonia: 9,3 mln seniorów nadal pracuje, co siódmy pracownik w kraju ma 65 i więcej lat

Spośród 36,19 mln japońskich seniorów liczba osób pracujących wzrosła 21. rok z rzędu i również osiągnęła rekordowy poziom (9,3 mln) – wynika z danych japońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznacza to, że na każde siedem osób aktywnych zawodowo w Japonii jedna ma co najmniej 65 lat. W poniedziałek Japończycy obchodzą Dzień Szacunku do Ludzi Starszych (Keirō no Hi).

Keirō no Hi Dzień Szacunku do Ludzi Starszych to japońskie święto obchodzone w trzeci poniedziałek września. Początki celebrowania tego święta datują się na 1947 rok, kiedy to w jednej z miejscowości prefektury Hyōgo ustanowiono Dzień Starszych Ludzi, aby oddać cześć pokoleniu, które przetrwało casy wojny. Od 1966 roku święto zyskało wymiar ogólnokrajowy, a od 2003 roku jest świętem narodowym. Tego dnia seniorom wręcza się prezenty, a wolontariusz odwiedzają domy opieki.

W związku z dużym odsetkiem seniorów nadal pracujących zawodowo w maju zmieniono przepisy dotyczące warunków pracy w firmach, obligując zakłady pracy do poprawy warunków pracy najstarszych pracowników i do poprawy warunków bezpieczeństwa w pracy, ponieważ ryzyko doznania urazu w czasie pracy rośnie wraz z wiekiem – zauważa Kyodo. Większość seniorów, którzy pozostają aktywni zawodowo, pracuje na niepełny etat lub na podstawie umów innych niż umowy pracy.

Odsetek seniorów w ogólnej populacji Japonii wzrósł, ale ich bezwzględna liczba nieznacznie się zmniejszyła – dziś w Japonii mieszka 15,68 mln mężczyzn i 20,51 mln kobiet w wieku 65 i więcej lat, co oznacza, że łączna liczba seniorów jest o 50 tys. mniejsza niż przed rokiem.