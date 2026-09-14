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Donald Tusk na granicy Polski z Białorusią
Rosyjska eskalacja wymaga od państwa twardości, ale przede wszystkim precyzji. Rząd nie może raz straszyć „najgorszymi scenariuszami”, a innym razem pozwalać sobie na efektowne skróty o szybkim pokonaniu Rosji. Alarm bez konkretu rodzi niepokój, a triumfalizm daje paliwo propagandzie.
Problem polega na tym, że rządzący mówią nierówno: raz półsłówkami, raz efektownymi skrótami. Wobec rosyjskiej eskalacji państwo potrzebuje komunikacji strategicznej, a nie serii mocnych zdań wypowiadanych przy różnych okazjach.
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