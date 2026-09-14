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Jacek Czaputowicz: Donald Tusk powinien powiedzieć, co zagraża Polsce ze strony Rosji

Premier Donald Tusk powinien wyjaśnić, jakie zagrożenia ze strony Rosji bierze pod uwagę i jak zamierza im przeciwdziałać. A może rząd próbuje jedynie przesunąć uwagę społeczną z oceny jakości rządzenia na poczucie zewnętrznego zagrożenia? Sytuacji Polski nie poprawiła też wypowiedź Radosława Sikorskiego, że Europa, nawet bez Amerykanów, mogłaby szybko wygrać z Rosją.

Publikacja: 14.09.2026 14:57

Donald Tusk na granicy Polski z Białorusią

Donald Tusk na granicy Polski z Białorusią

Foto: PAP

Jacek Czaputowicz

Rosyjska eskalacja wymaga od państwa twardości, ale przede wszystkim precyzji. Rząd nie może raz straszyć „najgorszymi scenariuszami”, a innym razem pozwalać sobie na efektowne skróty o szybkim pokonaniu Rosji. Alarm bez konkretu rodzi niepokój, a triumfalizm daje paliwo propagandzie.

Problem polega na tym, że rządzący mówią nierówno: raz półsłówkami, raz efektownymi skrótami. Wobec rosyjskiej eskalacji państwo potrzebuje komunikacji strategicznej, a nie serii mocnych zdań wypowiadanych przy różnych okazjach.

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