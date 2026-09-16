Do incydentu doszło na wodach międzynarodowych Morza Bałtyckiego.

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Zgodnie z oświadczeniem rosyjskiego Ministerstwa Obrony, po południu 14 września korweta Floty Bałtyckiej „wykryła cel powietrzny, który zidentyfikowano jako śmigłowiec duńskich sił powietrznych Fennec”. Śmigłowiec „był na kursie zbliżającym się do rosyjskiego okrętu wojennego”, ale załoga nie odpowiedziała na wezwania na międzynarodowym kanale łączności. Dowódca okrętu podjął decyzję o wystrzeleniu dwóch czerwonych flar. Śmigłowiec opuścił ten obszar.

W odpowiedzi na incydent Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. „Duńskie Siły Zbrojne donoszą, że jeden z duńskich śmigłowców powietrznych został ostrzelany flarami w związku ze sfotografowaniem rosyjskiej fregaty na wodach u wybrzeży Gedser. To jest całkowicie niedopuszczalne. W związku z tym wezwano ambasadora Rosji na rozmowę w sprawie tego incydentu” – poinformowało duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu opublikowanym w X.

Dowódca fregaty nagrodzony za „kompetencję”

Szef rosyjskiego resortu obrony Andriej Biełousow w uzasadnieniu decyzji o odznaczeniu dowódcy podkreślił, że oficer podjął „kompetentne i zdecydowane działania w zapobieżeniu prowokacji ze strony duńskiego śmigłowca”.

Rosyjskie media raportują, że wcześniej Biełousow wręczył Złote Gwiazdy Bohaterom Rosji, którzy wyróżnili się w Strefie Obrony Powietrznej. Ceremonia odbyła się w Centrum Dowodzenia Obroną Narodową Rosji, gdzie żołnierze otrzymali również spersonalizowaną broń.

Biełousow miał gratulować żołnierzom zasłużonych odznaczeń i dziękować im za nienaganną służbę i poświęcenie w służbie wojskowej.