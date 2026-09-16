Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Jednak podczas posiedzenia klubu Polski 2050, które odbyło się 15 września, nie zapadły żadne decyzje i nie doszło do żadnego głosowania.

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Nieprawdziwe informacje o odrzuceniu kandydatury Szymona Hołowni na szefa klubu

Przewodniczący Śliz poinformował PAP późnym wieczorem, że „informacje pojawiające się w mediach dotyczące głosowania nad Szymonem Hołownią są nieprawdziwe”. Z kolei Gramatyka wyjaśnił, że ze względu na późną porę przerwano wtorkowe obrady klubu.

Spekulacje dotyczące przyszłej roli Hołowni pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Pojawiały się doniesienia, że były lider Polski 2050 miałby wejść do rządu, lub na nowo przejąć władzę w partii. Na początku września w portalu Onet pojawił się artykuł, z którego wynikało, że Hołownia miałby z kolei zastąpić Śliza w fotelu przewodniczącego klubu.

- Mam po kokardę polityki budowanej (...) wokół przecieków, stołków politykierskich, jakichś dywagacji – oświadczyła wówczas liderka formacji, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Natomiast Śliz pytany wówczas przez PAP o medialne doniesienia powiedział, że „nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie”.

Szymon Hołownia zrezygnował z ubiegania się o kierowanie Polską 2050 we wrześniu 2025 roku

Hołownia, założyciel Polski 2050, pod koniec września 2025 r. poinformował, że nie będzie ubiegał się ponownie o funkcję przewodniczącego partii. W wyniku przeprowadzonych przez ugrupowanie wyborów na czele Polski 2050 stanęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W lutym partię opuściło ok. połowy parlamentarzystów, tworząc klub Centrum. Obecnie klub Polski 2050 liczy 15 posłów.