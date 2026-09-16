Donald Trump i Pete Hegseth
Izba zagłosowała za odrzuceniem wniosku o postawienie Trumpa w stan oskarżenia znaczącą przewagą: do niemal wszystkich Republikanów (jeden wstrzymał się od głosu) dołączyło 18 Demokratów, a 47 wstrzymało się od głosu. Za impeachmentem opowiedziało się 147 kongresmenów.
Rezolucja o impeachmencie złożona przez odchodzącego kongresmena Ala Greena zarzucała Trumpowi m.in., że używał policji imigracyjnej ICE i straży granicznej CBP jako „nieodpowiadającej przed nikim paramilitarnej siły policyjnej (...) napadającej na ludzi, popełniającej i ukrywającej nieusprawiedliwione zabójstwa cywilów”, w tym protestujących przeciwko działaniom ICE Aleksa Prettiego i Renee Good w Minneapolis.
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Green, ku irytacji części kolegów z partii, wymusił głosowanie nad wnioskiem, mimo braku szans na jego powodzenie. Według portalu Axios Demokraci mieli koledze za złe, że odciąga uwagę od spraw rosnących cen i sztucznej inteligencji, którymi żyją wyborcy.
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Nie jest to prawdopodobnie ostatnie głosowanie nad impeachmentem w obecnej sesji Izby. Skłócony z Trumpem republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek, który wymusi głosowanie nad postawieniem w stan oskarżenia szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Massie zarzuca mu m.in., że nielegalnie prowadzi wojnę z Iranem bez autoryzacji Kongresu.
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Pentagon stoi na stanowisku, że działania wojenne zakończyły się niecałe 60 dni po rozpoczęciu wojny (od 7 kwietnia w rozpoczętej 28 lutego wojnie USA i Izraela z Iranem formalnie obowiązuje zawieszenie broni). Zgodnie z obowiązującym w USA prawem, po 60 dniach prowadzenia działań zbrojnych administracja ma obowiązek uzyskać zgodę Kongresu na ich kontynuację.
Massie oskarża też Hegsetha o łamanie prawa w związku z atakami na łodzie z osobami podejrzanymi o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku oraz w sprawie porwania wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro.
Głosowanie nad impeachmentem Hegsetha spodziewane jest 17 września. Jego wniosek zostanie najprawdopodobniej odrzucony.
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