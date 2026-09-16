Rosyjski dron na polskim wybrzeżu, atak tuż przy polskiej granicy, celowe skierowanie na nasze terytorium pocisku manewrującego Ch-101 – liczba niebezpiecznych incydentów ze strony Federacji Rosyjskiej już chyba u nikogo nie powinna pozostawiać złudzeń, co do eskalacji ataków rosyjskich. Kreml coraz śmielej sięga ze swoimi prowokacyjnymi działaniami do, a nawet poza, granice Unii Europejskiej i NATO.

Dramatyczny dylemat Polski: wzmacniać własne bezpieczeństwo czy kontynuować pomoc Ukrainy?