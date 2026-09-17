Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Włodawę, gdzie uczestniczył w obchodach 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Prezydent złożył wieniec na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego i spotkał się z mieszkańcami powiatu włodawskiego.

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Podczas wystąpienia mówił m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji i historycznych doświadczeniach Polski. Kancelaria Prezydenta zacytowała w mediach społecznościowych jego słowa: „Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”.

Donald Tusk odpowiada Karolowi Nawrockiemu

Na wpis Kancelarii Prezydenta zareagował Donald Tusk. Premier udostępnił go i zwrócił się bezpośrednio do prezydenta.

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„Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium” – napisał.

Wypowiedź Nawrockiego padła w szerszym historycznym kontekście. Prezydent podczas wizyty we Włodawie odnosił się do 17 września 1939 r. oraz kolejnych okresów, w których Polska traciła terytorium lub państwowość, zachowując narodową tożsamość.

Premier: „Nie damy się zastraszyć”

Tego samego dnia Tusk opublikował własne nagranie związane z rocznicą sowieckiej agresji. Mówił w nim o współczesnym zagrożeniu ze strony Rosji oraz możliwych kolejnych prowokacjach.

– Dziś mówię z całą mocą: nie damy się zastraszyć. Rosja wcale nie musi przekraczać naszej granicy. Ona już prowadzi z nami wojnę hybrydową za pomocą dronów, aktów sabotażu i dezinformacji w internecie – powiedział premier.

Tusk podkreślił też, że ewentualny atak na Polskę spotka się z odpowiedzią kraju i jego sojuszników. W rocznicowym wpisie zaznaczył, że „lekcja z 17 września 1939 r. nie pójdzie na marne”.