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Marcin kontra Marcin. W piątek Sejm zdecyduje o tym, kto zostanie wicemarszałkiem. Faworyt jest jeden

Marcin Horała jest obecnie faworytem w rywalizacji z Marcinem Ociepą o fotel wicemarszałka Sejm - wynika z naszych informacji. W piątek w Sejmie kluczowe głosowanie.

Publikacja: 17.09.2026 17:54

Marcin kontra Marcin. W piątek Sejm zdecyduje o tym, kto zostanie wicemarszałkiem. Faworyt jest jeden

Foto: Adobe Stock

Michał Kolanko

Trwa zakulisowa gra o stanowisko wicemarszałka Sejmu. W piątek odbędzie się głosowanie, które ma uzupełnić skład prezydium Sejmu o jedną osobę. To miejsce, na które PiS od 2023 r. wskazywało Elżbietę Witek. Teraz kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego jest Marcin Ociepa, szef stowarzyszenia OdNowa. Jego konkurentem jest Marcin Horała, kandydat Rozwoju Plus.  Posłowie koalicji rządzącej nie zgodzili się na to, by z powodu rozłamu w PiS, poszerzyć skład prezydium o dodatkowego wicemarszałka. 

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