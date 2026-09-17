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Trwa zakulisowa gra o stanowisko wicemarszałka Sejmu. W piątek odbędzie się głosowanie, które ma uzupełnić skład prezydium Sejmu o jedną osobę. To miejsce, na które PiS od 2023 r. wskazywało Elżbietę Witek. Teraz kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego jest Marcin Ociepa, szef stowarzyszenia OdNowa. Jego konkurentem jest Marcin Horała, kandydat Rozwoju Plus. Posłowie koalicji rządzącej nie zgodzili się na to, by z powodu rozłamu w PiS, poszerzyć skład prezydium o dodatkowego wicemarszałka.
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