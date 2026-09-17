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Michał Szułdrzyński: Czy politycy straszą nas wojną? Jak Polacy mogą odebrać wypowiedzi Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Sikorskiego

Największym zagrożeniem poważnego przygotowywania się Polski do ryzyk związanych z rosyjską eskalacją jest polityczna polaryzacja. Społeczeństwo trzeba szykować na sytuacje kryzysowe, a nie je straszyć czy utwierdzać w samozadowoleniu.

Publikacja: 17.09.2026 20:05

Michał Szułdrzyński: Czy politycy straszą nas wojną? Jak Polacy mogą odebrać wypowiedzi Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Sikorskiego

Foto: PAP/Paweł Supernak

Michał Szułdrzyński

– Chodzi o to, żeby się przygotowywać, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też sojuszników, a nie straszyć – mówił w czwartek rano w TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o słowach premiera Donalda Tuska o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. Dzień wcześniej współrządząca Polską partia PSL opublikowała grafikę z wizerunkiem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z podpisem: „Nie wolno bać się Rosji”. Z wytłuszczonymi słowami: „Trzeba być przygotowanym”.

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