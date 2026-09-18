Wybór wicemarszałka był jednym z pierwszych punktów piątkowych obrad. Zgłoszono dwie kandydatury. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczał wcześniej, że w prezydium Sejmu jest tylko jedno wolne miejsce. – Nie planujemy rozszerzenia wielkości prezydium Sejmu – mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 lider Nowej Lewicy. Dodał, że wielkość prezydium lub konwentu seniorów nie będzie zmieniana w związku z podziałem jednej partii.

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W piątek były premier Mateusz Morawiecki powiedział z mównicy, że skład prezydium powinien być poszerzony o dwóch wicemarszałków. Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że zgodnie z obyczajem parlamentarnym wakat w prezydium „jest przeznaczony dla klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości”.

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Klub PiS zgłosił kandydaturę Marcina Ociepy, Rozwój Plus wskazał na Marcina Horałę. Kandydaturę Ociepy zaprezentował Mariusz Błaszczak, kandydaturę Horały – Łukasz Schreiber. W dyskusji wysłuchano minutowych wystąpień klubów.

Zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie wybierali między dwiema osobami w tzw. głosowaniu wariantowym, które przeprowadzono po godz. 10. Kandydat musiał uzyskać większość bezwzględną w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Za tym, by wicemarszałkiem został Ociepa głosowało 167 posłów, za kandydaturą Horały zagłosowało 254 posłów. Wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała.

Wolne miejsce w prezydium Sejmu po tym, jak Elżbieta Witek nie została wybrana

W prezydium Sejmu wolne było miejsce, które po wyborach 15 października 2023 r. przysługiwało Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zgłosiła wówczas do tej funkcji byłą marszałek Elżbietę Witek, która nie uzyskała poparcia wymaganej liczby posłów. Przedstawiciele innych ugrupowań krytykowali prace parlamentu, gdy Witek była marszałkiem oraz stawiali jej zarzuty w związku z głośną sprawą reasumpcji głosowania w 2021 r. Po tym, jak Witek nie została wybrana, PiS nie zgłaszał innych kandydatur.

Sytuacja zmieniła się niedawno, gdy grupa kilkudziesięciu posłów PiS utworzyła własny klub, Rozwój Plus. Pod koniec lipca klub PiS wybrał na swojego kandydata na wicemarszałka Marcina Ociepę, wiceprzewodniczącego klubu. Na początku września Jarosław Kaczyński mówił, że jego partia powinna mieć pierwszeństwo w obsadzeniu stanowiska wicemarszałka. Z kolei były premier i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki przekonywał, że zarówno PiS, jak i Rozwój Plus powinny mieć reprezentantów w prezydium Sejmu.

W 2023 r. Sejm w uchwale postanowił, że wicemarszałków będzie sześciu. W tej kadencji stanowiska te pełnią Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050, w pierwszej połowie kadencji był marszałkiem), Dorota Niedziela (Koalicja Obywatelska), Monika Wielichowska (KO) i Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe). Klub Lewicy w prezydium reprezentuje Włodzimierz Czarzasty, który wcześniej był wicemarszałkiem.

Rozwój Plus zgłosił na wicemarszałka Sejmu Marcina Horałę

Kandydaturę Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka zgłosili posłowie Rozwoju Plus, ich przedstawicielem wskazanym we wniosku był Szymon Szynkowski vel Sęk. Wnioskodawcy zaznaczali, że Horała od 2015 r. nieprzerwanie reprezentuje w Sejmie okręg wyborczy nr 26, zaś w trakcie pracy parlamentarnej był członkiem komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz komisji infrastruktury, a w bieżącej kadencji pełni również funkcję przewodniczącego parlamentarnego zespołu „Tak dla Rozwoju. CPK-Atom-Porty”.

W latach 2019-2023 Horała był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym okresie pełnił kolejno funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Kandydaturę Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka Sejmu uzasadniają jego wykształcenie prawnicze i politologiczne, wieloletnie doświadczenie parlamentarne, samorządowe i rządowe oraz praktyczna znajomość funkcjonowania Sejmu. Nieprzerwane sprawowanie mandatu przez trzy kolejne kadencje, praca w komisjach obejmujących zróżnicowane obszary polityki państwa, przewodniczenie komisji śledczej i zespołowi parlamentarnemu, a także zarządzanie złożonym programem inwestycyjnym potwierdzają jego przygotowanie merytoryczne i zdolności organizacyjne” – przekonywali w uzasadnieniu posłowie frakcji Rozwój Plus.

Posłowie PiS chcieli, żeby wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Ociepa

Marcin Ociepa został zgłoszony na stanowisko wicemarszałka przez grupę posłów PiS, przedstawicielem wnioskodawców był Mariusz Błaszczak. W uzasadnieniu kandydatury podkreślono, że Ociepa to poseł IX i X kadencji, przewodniczący podkomisji obrony narodowej ds. społecznych w wojsku oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. W latach 2018-2019 był wiceministrem przedsiębiorczości i technologii, a następnie do roku 2023 sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Wysokim Przedstawicielem RP przy Komitecie Odporności NATO – przypomniano.

„Szerokie doświadczenie społecznikowskie, akademickie, samorządowe, rządowe oraz parlamentarne, a także wysoka kultura osobista i polityczna czynią z niego bardzo dobrego kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu” – przekonywali zwolennicy kandydatury Marcina Ociepy.

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