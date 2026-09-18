Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki transkrypcji osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

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Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie, osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, uznany przez polski urząd stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, który już teraz przysługuje w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

W piątek w programie WP „Tłit” Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że ZUS wypłaca już pierwsze świadczenia.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz wypłaca pierwsze zasiłki opiekuńcze właśnie małżeństwom jednopłciowym – powiedziała szefowa MRPiPS. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jedna z najważniejszych instytucji wie i rozumie, że miłość to miłość, małżeństwo to małżeństwo i będą te prawa respektowane – dodała.

Wspólne rozliczanie PIT dla par jednopłciowych? Katarzyna Kotula rozmawia z MF i KAS

Podkreśliła przy tym, że pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula rozmawia z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową o możliwości nadania małżeństwom jednopłciowym takich samych uprawnień podatkowych, jakie obecnie przysługują małżeństwom.

Chodzi m.in. o możliwość wspólnego rozliczania podatku PIT oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, np. po śmierci małżonka.

– Chciałabym, żeby to było możliwe już w przyszłym roku. To jest równe, słuszne i sprawiedliwe – oceniła Dziemianowicz-Bąk.

Skutki wyroku TSUE

Zgodnie z obowiązującym od sierpnia rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązują różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństw jest też wyjściem naprzeciw kilku wyrokom sądów administracyjnych, dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

W marcu Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w sprawie małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, podkreślił, że „techniczne niedostosowanie systemu teleinformatycznego rejestracji stanu cywilnego oraz aktów wykonawczych (w tym nazewnictwo rubryk oparte na kryterium płci) nie zwalnia organu administracji z obowiązku wykonania wyroku”. Małżeństwo Trojanów zostało zawarte w 2018 r. w Berlinie. W maju ich akt małżeństwa został – jako pierwszy w Polsce akt małżeństwa jednopłciowego – przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.