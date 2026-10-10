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Kilka milionów Polaków nie usłyszy syreny alarmowej. Wielka luka w systemie ostrzegania

Jeśli syrena zawyje w nocy, Dominika Kopańska jej nie usłyszy – kiedy kładzie się do snu, ściąga aparaty. Bartosza Margańca stresuje myśl, że w sytuacji kryzysowej może nie zrozumieć komunikatów nadawanych w telewizji. Jak dotrzeć z informacją od osób głuchych?

Publikacja: 10.10.2026 15:45

Liczba Polaków, którzy mogą nie usłyszeć syren alarmowych, rośnie z każdym rokiem. W Ukrainie (na zd

Liczba Polaków, którzy mogą nie usłyszeć syren alarmowych, rośnie z każdym rokiem. W Ukrainie (na zdj.), ewakuacja ludności od kilku lat jest codziennością

Foto: PAP/EPA

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Estera Flieger

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie luki w systemie ostrzegania sprawiają, że miliony Polaków nie wiedzą o zagrożeniu.
  • Dlaczego alert SMS i komunikaty w mediach często nie spełniają swojej funkcji.
  • Jakie zmiany technologiczne i systemowe mogą zlikwidować barierę informacyjną w sytuacjach kryzysowych.
  • Jaką rolę w budowaniu odporności społecznej odgrywają lokalne sieci wsparcia.
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– Trudno mi powiedzieć, że czuję się w pełni bezpiecznie, kiedy podstawowym sposobem ostrzegania jest dźwięk. Jestem osobą słabosłyszącą i bez aparatów słuchowych nie słyszę kompletnie nic. To oznacza, że istnieją sytuacje, w których nawet gdybym bardzo chciała zareagować, po prostu nie mam możliwości dowiedzieć się o zagrożeniu – opowiada Dominika Kopańska. 

– Stresuje mnie myśl, że w przypadku nagłej sytuacji komunikaty nadawane w telewizji nie będą przeze mnie zrozumiałe –  dodaje Bartosz Marganiec, socjolog, ekspert do spraw g/Głuchych. 

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