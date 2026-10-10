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Liczba Polaków, którzy mogą nie usłyszeć syren alarmowych, rośnie z każdym rokiem. W Ukrainie (na zdj.), ewakuacja ludności od kilku lat jest codziennością
– Trudno mi powiedzieć, że czuję się w pełni bezpiecznie, kiedy podstawowym sposobem ostrzegania jest dźwięk. Jestem osobą słabosłyszącą i bez aparatów słuchowych nie słyszę kompletnie nic. To oznacza, że istnieją sytuacje, w których nawet gdybym bardzo chciała zareagować, po prostu nie mam możliwości dowiedzieć się o zagrożeniu – opowiada Dominika Kopańska.
– Stresuje mnie myśl, że w przypadku nagłej sytuacji komunikaty nadawane w telewizji nie będą przeze mnie zrozumiałe – dodaje Bartosz Marganiec, socjolog, ekspert do spraw g/Głuchych.
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